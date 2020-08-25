Канатбек Исаев: Наши документы в ЦИК были предоставлены своевременно

Лидер партии отказался предоставить журналистам список кандидатов в депутаты

Документы партии “Кыргызстан” были предоставлены в Центризбирком своевременно. Об этом на пресс-конференции заявил лидер политобъединения Канатбек Исаев.

- Документы были предоставлены своевременно, наш представитель был уже в здании до 18:00, это зафиксировано, - заявил он. - Мы не стали участвовать на пресс-конференции председателя ЦИК, так как могли усугубить ситуацию. Представители некоторых партий оказывали давление на председателя. Это неприемлемо, все должно быть в рамках закона.

Исаев считает, что другие партии хотят скомпрометировать “Кыргызстан”.

- Наши представители уехали из штаба партии вовремя, минут за 20 до 18:00, - пояснил Канатбек Кедейканович. - Вы все видели, лидеры каких партий вчера присутствовали. Мы тоже хотели поехать, но решили этого не делать.

Журналисты попросили Исаева предоставить список кандидатов, однако он отказался. По его словам, список еще корректируется.

Источник: vesti.kg