Депутат от “Онугуу-Прогресс” Зиядин Жамалдинов решил сдать мандат и идти на выборы с “Бутун Кыргызстан”

Депутат Жогорку Кенеша от партии “Онугуу-Прогресс” Зиядин Жамалдинов решил сдать мандат.

Об этом сообщает ЦИК КР, куда парламентарий направил заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Также известно, что Жамалдинов намерен баллотироваться в депутаты в списке партии “Бутун Кыргызстан”.

По предварительным данным, список кандидатов партии выглядит следующим образом:

Адахан Мадумаров Айгуль Сатарова Орозайым Нарматова Исхак Масалиев Омурбек Суваналиев Курсан Асанов

Жамалдинов также входит в двадцатку кандидатов.

Напомним, что 24 августа стало известно, что бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев прекращает альянс с “Бутун Кыргызстан” и не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Источник: reporter.kg