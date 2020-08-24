Депутат от “Онугуу-Прогресс” Зиядин Жамалдинов решил сдать мандат и идти на выборы с “Бутун Кыргызстан”

Депутат Жогорку Кенеша от партии “Онугуу-Прогресс” Зиядин Жамалдинов решил сдать мандат.
Об этом сообщает ЦИК КР, куда парламентарий направил заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
Также известно, что Жамалдинов намерен баллотироваться в депутаты в списке партии “Бутун Кыргызстан”.
По предварительным данным, список кандидатов партии выглядит следующим образом:
- Адахан Мадумаров
- Айгуль Сатарова
- Орозайым Нарматова
- Исхак Масалиев
- Омурбек Суваналиев
- Курсан Асанов
Жамалдинов также входит в двадцатку кандидатов.
Напомним, что 24 августа стало известно, что бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев прекращает альянс с “Бутун Кыргызстан” и не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах.
Источник: reporter.kg