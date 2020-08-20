Кто есть кто в списках политических партий баллотирующихся в Жогорку Кенеш

Сегодня, 20 августа, политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.
До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.
Всего в ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов ЖК от 44 партий, из гонки выбыл ряд партий.
Накануне свои съезды провели ряд крупнейших политических партий в стране. Мы представляем вашему вниманию списки политических партий, которые выдвинули своих кандидатов в депутаты на предстоящих выборах.
«Замандаш»
1. Председатель партии Жениш Молдокматов.
2. Предприниматель Дмитрий Кононов.
3. Председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев.
4. Экс-депутат Бишкекского горкенеша Чынара Шейшекеева.
5. Депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кадыралиев.
6. Предприниматель Нурлан Абдыкалыков.
7. Предприниматель Мырза Капаров.
8. Депутат парламента, лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.
9. Экс-управляющий делами Жогорку Кенеша Мавлян Амракулов.
10. Президент строительной компании «KG Групп» Имамидин Ташов.
11. Экс-генеральный прокурор КР — Элмурза Сатыбалдиев.
«Республика»
- Мирлан Жеенчороев, депутат от фракции «Республика-Ата Журт»
- Узарбек Жылкыбаев , экс-полномочный представитель правительства в Ошской области
- Назарали Арипов, член ЦИК
- Алтынай Омурбекова, экс-премьер-министр КР
- Жунус уулу Алтынбек, депутат от фракции «Онугуу-Прогресс»
- Кенжебек Бокоев, депутат от фракции «Республика-Ата Журт»
- Туйгунаалы Абдраимов, экс-полномочный представитель правительства в Чуйской области
- Гульнара Молдобаева, депутат Бишкекского горкенеша
- Аккулу Бердиев, генеральный менеджер ОсОО «Север-Югойл
- Таалайбек улуу Чынгыз.
- Руслан Казакбаев, экс-глава МИД, депутат Жогорку Кенеша
- Лейла Лурова, экономист
- Максат Сабиров, депутат от фракции «Республика-Ата Журт»
- Арзыбек Карыбеков, депутат от фракции «Республика-Ата Журт»
- Аалы Карашев, депутат от фракции СДПК
- Лола Кулинова, депутат городского кенеша г. Каракол
- Орозбек Нусувалиев, экс-руководитель государственного предприятия «Мулк» («Имущество»)
- Токторалы Калматов
- Жоошбек Коеналиев, экс-директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС ПКР.
- Койсун Курманалиева, экс-полномочный представитель правительства КР в Таласской области
«Кыргызстан»
1. Канат Исаев — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».
2. Талант Мамытов — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
3. Нурбек Алимбеков — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан», заместитель лидера фракции «Кыргызстан»
4. Наталья Кулматова — депутат Бишкекского горкенеша.
5. Азиз Турсунбаев — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».
6. Руслан Чойбеков — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».
7. Дастан Джумабеков — спикер парламента, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».
8. Чолпон Султанбекова — экс-вице-премьер-министр.
9. Шаршенбек Абдыкеримов — экс-депутат парламента, основатель холдинга «Аю».
10. Данияр Толонов — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».
«Реформа»
1. Клара Сооронкулова — экс-судья Конституционной палаты.
2. Мирбек Маматкасымов — врач, гражданский активист.
3. Урмат Джаныбаев — общественный деятель.
4. Манас Саматов — общественный деятель, фермер.
5. Рита Карасартова — правозащитник. Доцент Международного университета в Центральной Азии. С декабря 2019 по июль 2020 возглавляла Агентство по профтехобразованию.
6. Эсен Рысбеков — гражданский активист, эксперт по общественной безопасности.
7. Тилек Ахматов — экс-коммерческий директор Beelinе.
8. Эрулан Кокулов — блогер, ведущий программы «Не сахар».
9. Назгуль Шекекова — основала три компании в сфере рекламы, мебели и бизнес-обучения, в том числе первый в Кыргызстане журнал о мебели «Мебель в Бишкеке». Получила степень МВА в Мангеймской школе бизнеса (Германия). Работает в сфере консалтинга. Владеет кыргызским, русским, английским и немецким языками.
10. Кыялбек Калбаев, бывший гендиректор компании «Азиярост»
11. Гульгакы Мамасалиева — руководитель общественной организации «Интербилим» (Ош).
12. Эркин Нурбаев — известный телеведущий и шоумен.
13. Азият Жекшеев — журналист (передача «Кайгуул)
14. Елена Воронина — преподаватель на кафедре журналистики КРСУ, медиаэксперт.
15. Банур Абдиева — журналист, преподаватель.
16. Эмиль Сыдыков — депутат Бишкекского горкенеша, бывший директор МП «Бишкекреклама».
17. Акылбек Сариев — экс-председатель ЦИК.
18. Чолпон Абдрахманова — маркетолог.
19. Акжолтой Тукунов — гражданский активист.
20. Сарвар Салимов — программный менеджер, работал в Институте развития молодежи.
«Бир Бол»
- Алмамбет Шыкмаматов, экс-депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен»
- Жоомарт Жолдошев, юрист, управляющим директором Международной юридической фирмы «Jomart & Co».
- Фарходбек Алимжанов, бизнесмен
- Айжан Чыныбаева, бизнесвумен владелица отеля «Club Dostuk Hotel», ресторана «Prego», отеля «Talisman Village» на Иссык-Куле
- Мирбек Асангариев, директор Ассоциации социальных предпринимателей КР? председатель Бишкекского Делового Клуба
- Руслан Акматбек, эксперт по вопросам бизнеса
- Жодар Сайдилканов, предприниматель
- Зарина Чекирбаева, исполнительный директор Американской Торговой Палаты в КР
- Нурсултан Кубанов, преприниматель, советник министра образования КР
- Алтынбек Сулайманов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол» , лидер партии
- Нурбек Мурашев, экс-министр сельского хозяйства
- Гульнура Торалиева, экс-завотделом информационного обеспечения Аппарата правительства КР
- Дүйшон Торокулов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол»
- Рамис Мамбеталиев, бывший председатель профсоюза рабочих в компании Кумтор Голд Компани
- Эсен Момункулов, экс-директор Агентства по продвижению и защите инвестиций
- Чынара Капарова, диктор, заместитель декана и старший преподаватель кафедры телерадиожурналистики КНУ им.Ж.Баласагына
- Советбек Рустамбек уулу, вице-президент Национальной федерации борьбы на поясах «Алыш» КР
- Темирбек Ажыкулов, председатель бизнес-ассоциации «ЖИА»
- Абдисаит Каримбеков, депутат Ошского горкенеша от партии «Онугуу-Прогресс»
- Екатерина Филаретова, второй секретарь департамента государственного протокола МИД КР
«Ата Мекен»
- Жанар Акаев, депутат ЖК от партии СДПК, исключен из фракции
- Тилек Токтогазиев, предприниматель
- Рыскелди Момбеков, депутат ЖК от фракции СДПК
- Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК от фракции СДПК
- Эльдар Абакиров, экс-замминистра экономики КР
- Акылбек Тумонбаев, экс-сотрудник Финполиции КР
- Евраз Осмонов, предприниматель
- Наталья Никитенко, депутат ЖК от фракции Ата Мекен
- Абылкасым Шерниязов, основатель Общественного фонда «Манас-Мурас»
- Абдывахап Нурбаев, депутат ЖК от фракции СДПК
- Эмиль Токтошев, депутат ЖК от фракции Ата Мекен
- Турсунбубу Чотонова, атташе посольства КР в Швейцарии
- Азат Эркебаев, экс-сотрудник МИД КР
- Ким Ин Сен, экс-начальник Центральной таможни КР
- Бахадыр Сулайманов, депутат ЖК от фракции Ата Мекен
- Кундус Кырбашева, предприниматель
- Керимберди Макеев, депутат Ошского горкенеша от партии «Республика-Ата Журт»
- Улан Джураев, представитель компании RIDGmbH
- Бакыт Турдубеков, председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас».
- Жибек Шарапова, соосновательница сети образовательных центров, частной кыргызско-японской школы и школы инклюзивного образования «Сезимтал».
«Бүтүн Кыргызстан»
1Адахан Мадумаров, экс-спикер Жогорку Кенеша от партии «Ак Жол».
2. Айгуль Сатарова, бизнесвумен
3. Орозайым Нарматова, бизнесвумен
4. Темир Сариев, экс-премьер-министр КР
5. Исхак Масалиев, депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс»
6. Омурбек Суваналиев, заместитель секретаря Совета безопасности КР
7. Курсан Асанов, экс-замминистра внутренних дел КР
«Социал-демократы Кыргызстана»
- Сеид Атамбаев, старший сын экс-президента Алмазбека Атамбаева
- Темирлан Султанбеков
- Кылычбек Султан, экс посол КР в Южной Корее
- Ирина Карамушкина, депутат ЖК от фракции СДПК
- Нурбек Касымбеков, экс-постоянный представитель президента в Конституционной палате
«Чон Казат»
1. Максат Мамытканов, экс-глава отдела ГКНБ КР
2. Алмакан Бекова, экстрасенс, космоэнергетик и народный целитель. По ее словам, в свое время у нее «консультировался» экс-президент Курманбек Бакиев
3. Улан Эсенкожоев, экс-дидер партии «Уулу Кыргызстан», участник революции 7 апреля 2010 года
4. Шамырбек Эрмекбаев, предприниматель, гендиректор компаний производящиъ стройматериалы
5. Сыймык Жапыкеев, бывший следователь прокуратуры
6. Анаркуль Султангазиева, бывший председатель общественного совета МИД
7. Омурбек Шаршеналиев, экс-Глава государственной администрации — аким Тюпского района Иссыккульской области
8. Турат Акимов, журналист, политолог
9. Жаркынбек Касымбеков, бывший главврач «Скорой помощи» г. Бишкек
10. Марьяна Володина, волонтер
Источник: Элгезит