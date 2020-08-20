Кто есть кто в списках политических партий баллотирующихся в Жогорку Кенеш

Сегодня, 20 августа, политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.

До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

Всего в ЦИК поступили уведомления об участии в выборах депутатов ЖК от 44 партий, из гонки выбыл ряд партий.

Накануне свои съезды провели ряд крупнейших политических партий в стране. Мы представляем вашему вниманию списки политических партий, которые выдвинули своих кандидатов в депутаты на предстоящих выборах.

«Замандаш»

1. Председатель партии Жениш Молдокматов.

2. Предприниматель Дмитрий Кононов.

3. Председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев.

4. Экс-депутат Бишкекского горкенеша Чынара Шейшекеева.

5. Депутат Жогорку Кенеша Умбеталы Кадыралиев.

6. Предприниматель Нурлан Абдыкалыков.

7. Предприниматель Мырза Капаров.

8. Депутат парламента, лидер фракции «Ата Мекен» Айсулуу Мамашова.

9. Экс-управляющий делами Жогорку Кенеша Мавлян Амракулов.

10. Президент строительной компании «KG Групп» Имамидин Ташов.

11. Экс-генеральный прокурор КР — Элмурза Сатыбалдиев.

«Республика»

Мирлан Жеенчороев, депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Узарбек Жылкыбаев , экс-полномочный представитель правительства в Ошской области Назарали Арипов, член ЦИК Алтынай Омурбекова, экс-премьер-министр КР Жунус уулу Алтынбек, депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Кенжебек Бокоев, депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Туйгунаалы Абдраимов, экс-полномочный представитель правительства в Чуйской области Гульнара Молдобаева, депутат Бишкекского горкенеша Аккулу Бердиев, генеральный менеджер ОсОО «Север-Югойл Таалайбек улуу Чынгыз. Руслан Казакбаев, экс-глава МИД, депутат Жогорку Кенеша Лейла Лурова, экономист Максат Сабиров, депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Арзыбек Карыбеков, депутат от фракции «Республика-Ата Журт» Аалы Карашев, депутат от фракции СДПК Лола Кулинова, депутат городского кенеша г. Каракол Орозбек Нусувалиев, экс-руководитель государственного предприятия «Мулк» («Имущество») Токторалы Калматов Жоошбек Коеналиев, экс-директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС ПКР. Койсун Курманалиева, экс-полномочный представитель правительства КР в Таласской области

«Кыргызстан»

1. Канат Исаев — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

2. Талант Мамытов — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

3. Нурбек Алимбеков — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан», заместитель лидера фракции «Кыргызстан»

4. Наталья Кулматова — депутат Бишкекского горкенеша.

5. Азиз Турсунбаев — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

6. Руслан Чойбеков — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

7. Дастан Джумабеков — спикер парламента, депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

8. Чолпон Султанбекова — экс-вице-премьер-министр.

9. Шаршенбек Абдыкеримов — экс-депутат парламента, основатель холдинга «Аю».

10. Данияр Толонов — депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

«Реформа»

1. Клара Сооронкулова — экс-судья Конституционной палаты.

2. Мирбек Маматкасымов — врач, гражданский активист.

3. Урмат Джаныбаев — общественный деятель.

4. Манас Саматов — общественный деятель, фермер.

5. Рита Карасартова — правозащитник. Доцент Международного университета в Центральной Азии. С декабря 2019 по июль 2020 возглавляла Агентство по профтехобразованию.

6. Эсен Рысбеков — гражданский активист, эксперт по общественной безопасности.

7. Тилек Ахматов — экс-коммерческий директор Beelinе.

8. Эрулан Кокулов — блогер, ведущий программы «Не сахар».

9. Назгуль Шекекова — основала три компании в сфере рекламы, мебели и бизнес-обучения, в том числе первый в Кыргызстане журнал о мебели «Мебель в Бишкеке». Получила степень МВА в Мангеймской школе бизнеса (Германия). Работает в сфере консалтинга. Владеет кыргызским, русским, английским и немецким языками.

10. Кыялбек Калбаев, бывший гендиректор компании «Азиярост»

11. Гульгакы Мамасалиева — руководитель общественной организации «Интербилим» (Ош).

12. Эркин Нурбаев — известный телеведущий и шоумен.

13. Азият Жекшеев — журналист (передача «Кайгуул)

14. Елена Воронина — преподаватель на кафедре журналистики КРСУ, медиаэксперт.

15. Банур Абдиева — журналист, преподаватель.

16. Эмиль Сыдыков — депутат Бишкекского горкенеша, бывший директор МП «Бишкекреклама».

17. Акылбек Сариев — экс-председатель ЦИК.

18. Чолпон Абдрахманова — маркетолог.

19. Акжолтой Тукунов — гражданский активист.

20. Сарвар Салимов — программный менеджер, работал в Институте развития молодежи.

«Бир Бол»

Алмамбет Шыкмаматов, экс-депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Жоомарт Жолдошев, юрист, управляющим директором Международной юридической фирмы «Jomart & Co». Фарходбек Алимжанов, бизнесмен Айжан Чыныбаева, бизнесвумен владелица отеля «Club Dostuk Hotel», ресторана «Prego», отеля «Talisman Village» на Иссык-Куле Мирбек Асангариев, директор Ассоциации социальных предпринимателей КР? председатель Бишкекского Делового Клуба Руслан Акматбек, эксперт по вопросам бизнеса Жодар Сайдилканов, предприниматель Зарина Чекирбаева, исполнительный директор Американской Торговой Палаты в КР Нурсултан Кубанов, преприниматель, советник министра образования КР Алтынбек Сулайманов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол» , лидер партии Нурбек Мурашев, экс-министр сельского хозяйства Гульнура Торалиева, экс-завотделом информационного обеспечения Аппарата правительства КР Дүйшон Торокулов, депутат ЖК от фракции «Бир Бол» Рамис Мамбеталиев, бывший председатель профсоюза рабочих в компании Кумтор Голд Компани Эсен Момункулов, экс-директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Чынара Капарова, диктор, заместитель декана и старший преподаватель кафедры телерадиожурналистики КНУ им.Ж.Баласагына Советбек Рустамбек уулу, вице-президент Национальной федерации борьбы на поясах «Алыш» КР Темирбек Ажыкулов, председатель бизнес-ассоциации «ЖИА» Абдисаит Каримбеков, депутат Ошского горкенеша от партии «Онугуу-Прогресс» Екатерина Филаретова, второй секретарь департамента государственного протокола МИД КР

«Ата Мекен»

Жанар Акаев, депутат ЖК от партии СДПК, исключен из фракции Тилек Токтогазиев, предприниматель Рыскелди Момбеков, депутат ЖК от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК от фракции СДПК Эльдар Абакиров, экс-замминистра экономики КР Акылбек Тумонбаев, экс-сотрудник Финполиции КР Евраз Осмонов, предприниматель Наталья Никитенко, депутат ЖК от фракции Ата Мекен Абылкасым Шерниязов, основатель Общественного фонда «Манас-Мурас» Абдывахап Нурбаев, депутат ЖК от фракции СДПК Эмиль Токтошев, депутат ЖК от фракции Ата Мекен Турсунбубу Чотонова, атташе посольства КР в Швейцарии Азат Эркебаев, экс-сотрудник МИД КР Ким Ин Сен, экс-начальник Центральной таможни КР Бахадыр Сулайманов, депутат ЖК от фракции Ата Мекен Кундус Кырбашева, предприниматель Керимберди Макеев, депутат Ошского горкенеша от партии «Республика-Ата Журт» Улан Джураев, представитель компании RIDGmbH Бакыт Турдубеков, председатель совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас». Жибек Шарапова, соосновательница сети образовательных центров, частной кыргызско-японской школы и школы инклюзивного образования «Сезимтал».

«Бүтүн Кыргызстан»

1Адахан Мадумаров, экс-спикер Жогорку Кенеша от партии «Ак Жол».

2. Айгуль Сатарова, бизнесвумен

3. Орозайым Нарматова, бизнесвумен

4. Темир Сариев, экс-премьер-министр КР

5. Исхак Масалиев, депутат ЖК от фракции «Онугуу-Прогресс»

6. Омурбек Суваналиев, заместитель секретаря Совета безопасности КР

7. Курсан Асанов, экс-замминистра внутренних дел КР

«Социал-демократы Кыргызстана»

Сеид Атамбаев, старший сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков Кылычбек Султан, экс посол КР в Южной Корее Ирина Карамушкина, депутат ЖК от фракции СДПК Нурбек Касымбеков, экс-постоянный представитель президента в Конституционной палате

«Чон Казат»

1. Максат Мамытканов, экс-глава отдела ГКНБ КР

2. Алмакан Бекова, экстрасенс, космоэнергетик и народный целитель. По ее словам, в свое время у нее «консультировался» экс-президент Курманбек Бакиев

3. Улан Эсенкожоев, экс-дидер партии «Уулу Кыргызстан», участник революции 7 апреля 2010 года

4. Шамырбек Эрмекбаев, предприниматель, гендиректор компаний производящиъ стройматериалы

5. Сыймык Жапыкеев, бывший следователь прокуратуры

6. Анаркуль Султангазиева, бывший председатель общественного совета МИД

7. Омурбек Шаршеналиев, экс-Глава государственной администрации — аким Тюпского района Иссыккульской области

8. Турат Акимов, журналист, политолог

9. Жаркынбек Касымбеков, бывший главврач «Скорой помощи» г. Бишкек

10. Марьяна Володина, волонтер

Источник: Элгезит