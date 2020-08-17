В партии «Чон казат» сменился председатель

Политическая партия «Чон казат» 16 августа провела съезд в Бишкеке.

Одним из основных решений стала смена председателя.

Как сообщил «Азаттыку» член партии Асхат Осмонов, делегаты единогласно избрали лидером Максата Мамытканова. Он сменил Турата Акимова.

В съезде «Чон казата» приняли участие более 50 делегатов, также за процессом наблюдали представители Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Максат Мамытканов позиционировал себя как одного из основателей движения «Чон казат» и являлся членом политсовета одноименной партии. Ранее он вызывался на допрос в МВД из-за действий движения.

Мамытканов – бывший сотрудник ГКНБ. Он возглавлял управление по борьбе с экономическими и должностными преступлениями.

Изначально об участии в выборах ЦИК уведомили 44 партии, но три партии выбыли из гонки. Очередные парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года.

Источник: Азаттык