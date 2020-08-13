Выборы-2020. Еще одна партия отказалась баллотироваться в парламент

Политическая партия «Демократ» решила отказаться от участия в выборах.

Информацию 24.kg подтвердил уполномоченный представитель по выборам Марат Сейдылдаев.

Называть причину выхода партии из списка желающих побороться за мандаты Марат Сейдылдаев не стал. Документы в Центризбирком об отказе участвовать в гонке партия направила накануне вечером.

Ранее Партия коммунистов Кыргызстана отозвала своих уполномоченных представителей.

Таким образом, осталось 42 политобъединения, намеревающихся принять участие в выборах-2020.

Предвыборная агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования. До 24 августа все документы, включая справку из банка о внесении избирательного залога в размере 5 миллионов сомов, должны быть представлены в Центризбирком.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Источник: 24.kg