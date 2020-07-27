Выборы-2020. ЦИК создала для избирателя электронный кабинет

ЦИК создала для избирателей электронный кабинет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, гражданин может в электронном виде подать заявление о включении его в список, в том числе и по форме № 2, а также указать на возможные ошибки при сверке данных и потребовать внести корректировки.

«Внедрение кабинета избирателя позволит повысить инклюзивность граждан в выборном процессе. Учитывая последние события с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и рекомендациями по соблюдению социальной дистанции, ограничениями посещения мест скопления людей, подача заявлений избирателями без физического присутствия на избирательных участках является актуальной», — отметили в Центризбиркоме.

Программа базируется на идентификации через единую систему учета.

В голосовании могут принять участие 3 миллиона 429 кыргызстанцев.

В ЦИК подчеркнули, что уточнить себя в списках кыргызстанцы могут не позднее 15 календарных дней до даты голосования.

В ведомстве также напоминают партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Источник: 24.kg