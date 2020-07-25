Выборы-2020. В предварительный список вошли 13 тысяч избирателей за рубежом

В предварительный список избирателей за рубежом вошли 13 тысяч человек.

Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, это граждане Кыргызстана, которые сдали биометрику и встали на консульский учет. «Список включает наших соотечественников из стран зарубежья. Напомню, что избиратели, которые проживают или в день голосования будут находиться за пределами КР, но не вставшие на консульский учет, вправе подать заявление о намерении голосовать по избирательному адресу места проживания или пребывания по форме № 2. При этом загранучреждение Кыргызстана при поступлении заявления регистрирует избирателя как вставшего на временный консульский учет. Сделать это необходимо не позднее 15 календарных дней до дня голосования — до 20 сентября», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Консульские сборы за постановку на учет не взимаются.

С 16 июля предварительный список избирателей размещен на портале «Тизме» (tizme.gov.kg), а с 26 июля — вывешивается на избирательных участках для ознакомления. В день голосования, 4 октября, за рубежом будет открыто 42 избирательных участка.

Новые участки открылись в российских городах Иркутске, Сургуте, Южно-Сахалинске и Якутске. На согласовании с государствами аккредитации находится открытие еще двух избирательных участков за рубежом — в Риме и Париже.

Центризбирком напоминает партиям, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

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Источник: 24.kg