Начался парад партий

Распространялись разговоры, что вследствие коронавирусной болезни парламентские выборы сдвинут на неопределенный срок.

Более того, некоторые не желающие проститься с «креслом» депутаты даже направляли просьбу. Но президент принял правильное решение, издал соответствующий указ. В соответствии с ним, выборы пройдут в срок без опозданий 4 октября. С выходом указа расправили крылья партии с разгоревшимися глазами, подают заявления в ЦИК. На 8 июля подали заявления 42 партии, выражая намерение участвовать в выборах.

Напомним, в течение 5 календарных дней после назначения парламентских выборов желающие участвовать в них партии должны направить уведомление об этом в ЦИК. Уведомление направляется письменно вместе с копией устава партии и печати. Участвующие в выборах партии совместно с ЦИК согласовывают краткое наименование и логотип партии в документах, используемые на голосовании. Также сдаваемые политическими партиями списки в ЦИК, соответственно избирательному закону Кыргызстана должны включать в себя граждан старше 21 года, имеющих право избирать и быть избранными. Регистрация списка кандидатов завершается за 45 дней до голосования, точней, 20 августа.

При составлении списка политические партии должны учитывать нижеследующее:

- только 70% кандидатов в списке должны быть однополыми. Также в соответствии с требованием, в списке надо распределить кандидатов мужчин и женщин;

- в списке кандидатов до 35 лет должно быть не менее 15%. Из них 5 кандидатов требуется включить в ряд первых 65 кандидатов;

- не менее 15% кандидатов в списке должны быть из разных национальностей.

- также необходимо включить в список не менее двух кандидатов с ограниченными возможностями. Одно из них надо включить в первые 50 мест.

Источник: газета «De факто» №20 от 10.07.2020/стр.3