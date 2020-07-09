Выборы в ЖК 2020: Пир во время чумы

В последнее время в социальных сетях все чаще появляются видеообращения врачей и простых граждан, выражающих свое негодование действиями властей в условиях роста заболеваемости пневмонией и COVID-19.

Примечательно, что в критических условиях карантина и пандемии основная помощь отчаявшемся гражданам была оказана различными волонтерскими объединениями и просто неравнодушными кыргызстанцами. На часть ИВЛ и даже отдельную часть зарплат медикам собирали в прямом смысле "с миру по нитке". А вот партийные объединения на пике кризиса хранили упорное молчание. Лишь единицы из них мелькнули в сообщениях об оказании реальной помощи населению.

Однако ситуация кардинально поменялась, как только глава государства поставил жирную точку в "избирательном деле". После подписания указа об утверждении дня выборов в ЖК на 4 октября текущего года партии массового стали подавать заявления в Центизбирком о своем желании побороться за заветный мандант. Причем, никого из них не смущает установленная законодательно пороговая сумма в 5 миллионов сомов.

Стоит напомнить, что в 2015 году общее число зарегистрированных избирателей составило 2 млн 761 тыс. 297 избирателей, из них 1 млн 630 тыс. 125 избирателей приняли участие в голосовании, что составило 59,03 процента.

Норма о необходимости внесения политическими партиями избирательного залога для участия на выборах в Жогорку Кенеш предусмотрена статьей 61 конституционного Закона "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша" и в настоящее время составляет 50-тысячекратный размер установленного законодательством расчетного показателя или 5 млн сомов. С момента введения в 2007 году пропорциональной системы выборов до апреля 2015 года избирательный залог составлял 5-тысячекратный размер расчетного показателя или 500 тыс. сомов. При такой сумме избирательного залога на выборах в Жогорку Кенеш в 2010 году участвовали 29 партий, а в 2015 году, когда сумма избирательного залога была увеличена до 5 млн сомов на выборах участвовали всего 14 партий.

Теперь умножаем 14 на 5 миллионов и получаем 70 миллионов сомов. И это без учета агитационных затрат политобъединений. Для сравнения это практически половина республиканского бюджета страны на год.

К тому же, в 2015 году на проведение выборов в ЖК было потрачено, согласно данным Минфина, 944,5 миллиона сомов.

На выборы депутатов Жогорку Кенеша - 2020 потратят 560,4 миллиона сомов. Однако называется и более весомая сумма - 1,2 миллиарда сомов. Только на частичную замену и закупку нового биометрического оборудования с учетом оплаты труда задействованных в работе с ним операторов, его транспортировку в территориальные и участковые избирательные комиссии выделят 197,9 миллиона сомов.

Минфин оправдывается, что в бюджете Центризбиркома на 2020-й расходы на выборы уменьшили до 828,2 миллиона. Но даже эти суммы для дефицитного бюджета страны – колоссальны.

При этом, на 30 июня 2020 года, согласно данным Минздрава, в Кыргызстане наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторов.

- У нас нехватка ИВЛ и кислородных концентраторов. Было 473 аппарата ИВЛ, получили еще 20. Всего их 493, но есть потребность еще в 220. Всего в стране было 610 кислородных концентраторов, дополнительно получили 109, однако требуется еще 2 003, - сообщил на брифинге замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

На 8 июля в КР зарегистрировано 345 новых случаев СOVID-19. От пневмонии умерло 44 кыргызстанца. При этом, несмотря на радужную статистку о развертывании дополнительных койко-мест для больных пациентов, попасть в клинику на лечения могут далеко не все пациенты, даже тяжелые. Особенно остро обстоит ситуация в Чуйской области и отдаленных регионах республики. Власти, опять же, списывают происходящее на нехватку средств. К счастью, с приобретением ИВЛ и СИЗ, активно помогает бизнес и международные доноры.

И пока граждане, а также врачи умирают от недостатка необходимой помощи, в бюджете страны четко прописаны и "припрятаны" миллиардные средства на проведения выборов в ЖК! А спустя месяц проснувшиеся от спячки партии начнут заваливать уставших от борьбы с пандемией и экономическим кризисом граждан обильным количество агитплакатов и предвыборных обещаний. Некоторые и вовсе попытаются сделать себе пиар "неожиданно" вспомнив об оказании помощи электорату. В итоге происходящее будет еще больше напомнить пресловутый пир во время чумы.

Согласен с подобной позицией и политолог Эдил Осмонбетов. По его словам, нынешняя ситуация наглядно показала разрыв народных избранников с их избирателями.

- То, что у нас сейчас происходит в стране с пандемией, с заболеваемостью пневмонией дает рост социального напряжения и недовольства. По социальным сетям хорошо видно, что происходящее вызывает сильнейшую негативную реакцию общества, особенно по выдвижению партий. Но ситуация показывает, что у лидеров политпартий свой мир, не связанный с обществом. И это очень плохо, - считает Осмонбетов.

Он отметил, что когда весной началась пандемия, партиям и депутатам представился уникальный случай показать себя. Причем, не во время агитации с листовками, а реальной помощью. Но сделано ничего так и не было, по сути.

- Мое личное мнение, что все эти нынешние 120 депутатов не должны вообще участвовать в выборах. Пусть придут новые силы, новые имена, которые действительно смогут отвечать на вызовы и угрозы, стоящие перед КР. Только тогда появится возможность поднять упавший практически до нуля в этом созыве авторитет парламента, - подчеркнул Осмонбетов.

Многие парламентарии забыли, что ЖК – это место, где сидят представители народа. И они – народные избранники. Следовательно, в первую очередь, должны быть с народом.

- Например, парламенты мира никогда не ограждаются от народа, избравшего их. Они коммуникативно связаны со своим электоратом, нравится им это или нет. У нас же эта связь нарушена. Народ живет в своем мире, они – в своем. Хотя, учитывая сложную экономическую ситуацию, республике, как никогда, нужна политическая стабильность. Что же касается решения о проведении выборов в ЖК в октябре текущего года, то оно полностью лежит на парламенте. Этот вопрос не решает ни президент, ни правительство. И ничто не мешало депутатам последние полгода с начала эпидемии рассмотреть вопрос о передвижении сроков избирательного процесса. Без их решения ЖК о переносе сроков выборов никто не вправе это сделать – нарушение Конституции. Это была ответственность парламента, который был должен чувствовать и реагировать на происходящее в стране. Поэтому, сейчас мы видим такую неоднозначную ситуацию. Понятное дело, что предвыборные выступления лидеров политиобъединений в текущей ситуации вызывают жесткое раздражение в обществе. И это вместо помощи людям, - заключил Эдил Осмонбетов.

Надо признать, что ситуация с эпидемией в стране усугубляется с каждым днем. Дырявый бюджет без вливаний из вне практически не справляется с пандемией. Деньги, которые были ранее выделены донорами КР именно на борьбу с COVID-19 вместо перепрофилирования больниц и закупку необходимых лекарственных средств для граждан, были пущены на латание госказны, которая практически обнулилась от оказания мизерной помощи гражданам. Трещит по швам и отечественный бизнес. И пока граждане в очередной раз живут по принципу "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", партии раскладывают предвыборные миллионы, а Минфин – миллиарды.

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