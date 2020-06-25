Кыргызстан: Парламентские выборы решат судьбу президентских?

В октябре 2020 года должны пройти очередные выборы в парламент Кыргызской Республики. Насколько они важны, и кто будет бороться за место в парламенте Кыргызстана?



Напомним, что выборы проходят по партийным спискам. Порог прохождения в парламент – 9%, но 4 июня Парламент КР принял во втором чтении закон о возврате порога в 7% (такой же порог был на парламентских выборах в Кыргызстане в 2015 г., но в 2017 г. был изменен на 9% – ред.).



Уже сейчас стали официально оформляться некие альянсы, и ещё больше идет переговоров об объединении.



Депутаты есть, партий нет?



Одним из первых выступил один из долгожителей кыргызской политики Омурбек Текебаев, объявив о создании нового объединения «Ата Мекен Жаны Дем». В данное объединение кроме Текебаева вошли экс-премьер Темир Сариев, депутаты парламента Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков, активисты Азамат Темиркулов и Тилек Токтогазиев. Можно не перечислять их партии и объединения, так как персоналии здесь имеют гораздо большее значение.



Одно то, что глава Кыргызской Либеральной Демократической партии (КЛДП) Жанар Акаев пойдет первым номером от социалистической партии «Ата Мекен» говорит о том, что как таковой идеологии нет практически ни у одной партии.



Так же мелькают сообщения об объединении партий «Республика» и «Замандаш» и депутатов Алтынбека Сулейманова и Алманбета Шыкмаматова.



Любые альянсы между партиями и любые выдвижения должны рассматриваться только с точки зрения прохода в парламент. Сам факт того, что фракция СДПК была основообразующей в коалиции большинства в том момент, когда лидер партии был и остается в жесткой оппозиции – говорит нам о том, что партийной культуры в стране нет, а партии можно характеризовать как клиентелы.



Нужно упомянуть так же то, что лидер партии Коммунистов Исхак Масалиев был избран от партии «Онугуу-Прогресс». Здесь сложно представить удивление внешних политиков – это как если бы Ангела Меркель шла на выборы вместе с «зелеными».



Рабочая схема



В целом все политики уже очень четко представляют, как будут проходить предвыборные компании партий.



За две предвыборные компании 2010 и 2015 годов стало понятно, что необходимо как собирать стадионы сторонников и «сторонников», так и работать с активистами-агитаторами на местах. То есть нет цели презентовать серьезные программы, а тем более работать над их реализацией.



Большинство партий нацеливаются на минимум, то есть на 10-13 мандатов. Максимум – хотят взять 22-26 мандатов и войти в правящую коалицию, получив председательство в паре комитетов парламента, несколько министерских портфелей и кресла вице-спикера (или спикера) и вице-премьера. Опять же не нужно накладывать опыт других стран на кыргызскую реальность. Портфели нужны политикам для того, чтобы не выпасть из большой политики и избираться в следующие созывы.



Первые в истории



Парламентские выборы 2020г. отличаются от выборов 2010 и 2015 гг.. Выборы 2010 года были первыми по текущей конституции КР, и результаты были для некоторых шокирующими.



Партия «отца» текущей конституции Омурбека Текебаева – «Ата-Мекен» была уверена в победе, но заняла последнее проходное – 5-ое место с 18 мандатами. Победу же тогда одержала партия «Ата-Журт» куда вошли политики оппозиционные временному правительству. Второе место заняла партия СДПК, а третье – партия «Республика», так же появившаяся прямо перед выборами 2010 года. Ещё одной партией была партия бывшего премьер-министра КР Феликса Кулова – «Ар-Намыс».



В 2015 году экс-президент КР Атамбаев добился победы для своей партии СДПК, которая взяла 38 мандатов. Второе место заняло объединение «Республика-Ата-Журт», третье – партия «Кыргызстан», куда перешли многие депутаты предыдущего созыва от партии «Республика». Оставшиеся две партии были новичками – «Онугуу-Прогресс» и «Бирбол», куда так же вошли многие депутаты предыдущего созыва.



Таким образом, Алмазбек Атамбаев смог сосредоточится, как ему казалось, на выборе своего преемника.

Парламентские – ступенька к президентским

Для текущей власти данные выборы, как ни парадоксально, промежуточные к президентским выборам 2023 года. Власти уверены, что они так или иначе удержат подавляющее большинство в парламенте. Называются 2-3 партии, которые обеспечат данное большинство.



Партию «Биримдик» («Единство») называют как возможную партию власти. Ее главой является депутат парламента, член фракции СДПК Марат Аманкулов, ранее бывший председателем городского совета Бишкека.



Но выборы 2020 года уникальны тем, что президент пока не выказывает симпатий какой-либо партии, и выказывание явной поддержки президентом в дальнейшем маловероятно. Индикатором послужит наличие в списках партий людей из ближайшего окружения президента.



На этих выборах нужно соблюсти баланс: провести в парламент достаточное количество лояльных (по меркам кыргызской политики) депутатов и дать определенное число мест и независимым депутатам, дабы не оставить их за бортом увеличивая число радикальных оппозиционеров.



При этом будет продолжена политика технического правительства. Членами правительства, как и премьер-министром, будут в основном бюрократы. На поле исполнительной власти будет один политик – президент.



Именно поэтому, для политических тяжеловесов эти выборы не так важны. Все готовятся к президентским выборам 2023 года. За 10 лет все политики поняли, что, несмотря на изменения в конституции КР и де-юре ограниченные полномочия, президент является самой влиятельной фигурой в стране и осуществляет контроль всего политического поля.



Появление самостоятельного яркого политика, политика с большим рейтингом – маловероятно. Отношение граждан к депутатам и партиям критически негативное. Выбиться же в самостоятельные и успешные политики из правительства так же маловероятно, так как традиционно весь негатив правительство забирает себе, в первую очередь, отвечая за все провалы.



Таким образом, на данный момент на политическом поле нет политика, который бы обладал действительно высоким рейтингом и не был бы замешан в нелицеприятных эпизодах политической жизни прошлого.

Операция «транзит»?

Ближайшие три года пройдут в условиях нарастающего контроля политической жизни со стороны президентской команды и поисках ответа на вопрос для власти – кто будет безопасным преемником.



«Задача 2023» для текущей команды – провести такой транзит власти, который позволит не попасть в «ловушку Атамбаева» – не лишится свободы после ухода с должности. Ведь в 2019 году была продолжена традиция немирной передачи реальной власти. Опять же не пытаясь рассуждать о правоте сторон, мы можем констатировать, что борьба за власть ведется очень жестко с обеих сторон. Как нарушить эту традицию в 2023 – головная боль для стратегов из команды текущего президента.



На парламентских же выборах будут решаться текущие вопросы: кто останется в первом эшелоне публичной политики, кто успешно продолжит защищать свои экономические интересы, а кто и вовсе уйдет из активного поля.



Многие нынешние депутаты снова пройдут в парламент. От других, конечно, партий, но в реалиях Кыргызстана, как упоминалось выше, это не играет никакой роли. Люди уже знают изнутри политическую систему и готовы исполнять те же функции, что и сейчас, просто быть депутатами, такими, какими являются на сегодня.

ИАЦ МГУ

Источник - "Ia-centr.ru"