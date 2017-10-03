Криминал борется за избирателя. В правительстве рассказали, кто его использует

Вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров опровергает, что власти используют представителей криминала в предвыборной кампании. Об этом он заявил журналистам радио «Азаттык».
«Последние события показали, кто именно использует криминалитет», — отметил он.
"События последних дней показали это. Народу, думаю, стало понятно, кто пытается использовать криминальные круги в политике. И наше общество даст этому свою оценку",- говорит Темир Джумакадыров.
Вице-премьер напомнил, что сейчас ведется следствие. Он рассчитывает, что в суде тоже будет дана правильная оценка и вынесено соответствующее решение.
По мнению Темира Джумакадырова, по сравнению с периодом до 2010 года и ранее сейчас работа правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью дает хорошие результаты.
«К сожалению, некоторые наши политики пытаются привлекать представителей ОПГ, и стало понятно, что используют их в каких-то своих целях. Несмотря на это, борьба с организованной преступностью сейчас ведется на должном уровне», — отметил чиновник.
30 сентября 2017 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева.
Депутату от фракции «Кыргызстан» инкриминируют признаки преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) УК КР. Вчера Первомайский районный суд Бишкека дал санкцию на его арест. Под стражей Канатбек Исаев будет находится все время следствия — до 30 ноября.
https://24.kg/vybory/64366/
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