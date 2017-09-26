Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 сентября, принял вице-премьер-министра страны Темира Жумакадырова и председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекову.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 сентября, принял вице-премьер-министра страны Темира Жумакадырова и председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекову.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по подготовке предстоящих 15 октября текущего года президентских выборов, принимаемых мерах совершенствования работы по организации и проведению выборов, материального обеспечения предстоящих выборов, в том числе оснащения соответствующим техническим оборудованием.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительством и Центризбиркомом должны быть приняты все необходимые меры для обеспечения проведения честных и прозрачных президентских выборов и создания полных условий для свободного волеизъявления граждан страны.
Глава государства отметил, что необходимо оперативно реагировать на сообщения о применении административного ресурса и подкупе голосов избирателей и в случае выявления подобных фактов принимать в отношении виновных все предусмотренные законодательством меры. "Эти выборы имеют историческое значение для Кыргызстана, для стабильности страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Поэтому особо важно обеспечить проведение максимально прозрачных и чистых выборов, создав все условия для демократичной и открытой конкуренции, чтобы результаты выборов, которые будут определены народом, не вызывали никаких сомнений ни у граждан страны, ни у участников избирательной кампании", - сказал Алмазбек Атамбаев.
Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!