Атамбаев: "За использование админресурса привлекать к ответственности"

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 сентября, принял вице-премьер-министра страны Темира Жумакадырова и председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекову.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 25 сентября, принял вице-премьер-министра страны Темира Жумакадырова и председателя Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекову.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по подготовке предстоящих 15 октября текущего года президентских выборов, принимаемых мерах совершенствования работы по организации и проведению выборов, материального обеспечения предстоящих выборов, в том числе оснащения соответствующим техническим оборудованием.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительством и Центризбиркомом должны быть приняты все необходимые меры для обеспечения проведения честных и прозрачных президентских выборов и создания полных условий для свободного волеизъявления граждан страны.

Глава государства отметил, что необходимо оперативно реагировать на сообщения о применении административного ресурса и подкупе голосов избирателей и в случае выявления подобных фактов принимать в отношении виновных все предусмотренные законодательством меры. "Эти выборы имеют историческое значение для Кыргызстана, для стабильности страны и ее дальнейшего устойчивого развития. Поэтому особо важно обеспечить проведение максимально прозрачных и чистых выборов, создав все условия для демократичной и открытой конкуренции, чтобы результаты выборов, которые будут определены народом, не вызывали никаких сомнений ни у граждан страны, ни у участников избирательной кампании", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org