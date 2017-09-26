Будет второй тур выборов?

Экс-президент Роза Отунбаева попросила членов ЦИК подготовиться ко второму туру выборов, и точно определить его дату.

Экс-президент Роза Отунбаева попросила членов ЦИК подготовиться ко второму туру выборов, и точно определить его дату.

«Одна вещь остается неизвестной – неизвестна дата перевыборов (2-го тура). Это должны были решить вы, избирательная комиссия вместе с другими органами. Об этом надо сказать нашему обществу. То ли это инерция прежнего авторитарного режима в смысле «второго тура не будет», то ли власть основывается на (уверенности) «мы вытащим уже в первом туре»? Вы молчите, но вы обязательно должны назвать дату перевыборов. Это тоже один из признаков демократии, норма, показывающая стабильность нашего будущего, политического процесса. Мы с вами встречались два раза, и этот же вопрос всплывает снова и снова. А из ваших высказываний по телевидению мы не можем найти ответа на свои вопросы», - сказала Р. Отунбаева.

Источник: газета «Алиби» №21 от 26.09.2017/стр.2, перевод: gezitter.org