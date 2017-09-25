Штаб Торобаева намерен обратиться в в ЦИК по поводу материала ОТРК

Штаб кандидата в президенты Бакыта Торобаева обратится в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов по поводу материала Общественной телерадиокорпорации.

Штаб кандидата в президенты Бакыта Торобаева обратится в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов по поводу материала Общественной телерадиокорпорации.Об этом на своей странице в Facebook написал Торобаев.

Причиной этому стала видеоссылка с сайта "Кабарлар". По сообщению партии, данная видеосъемка 23 сентября была показана на канале “Ала-Тоо 24” под названием “Агитаторы Торобаева подкупают избирателей”.

"Центральный штаб кандидата в президенты КР Бакыта Торобаева официально заявляет о том, что данная видеосъемка является провокационной, с участием подставных лиц и не имеет отношения к партии "Онугуу-Прогресс", - говорится в сообщении. - К сожалению, мы должны признать, что руководство канала ОТРК, не проверив достоверность информации, выдает сомнительные съемки как доказанный факт, такие действия мы считаем незаконными", - штаб Торобаева намерен подать соответствующее заявление в ЦИК для дачи правовой оценки размещению на ОТРК вышеуказанного видеоматериала и лишения аккредитации телеканала ОТРК и сайта "Кабарлар".

Азаттык