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Печать E-mail Подробности Выборы Президента КР 19.09.2017 13:22 Просмотров: 11 БГК утвердил кандидатуры в резервы участковых избирательных комиссий Сегодня, 19 сентября, состоялась внеочередная сессия Бишкекского городского кенеша, на котором рассматривался один вопрос - вопрос о предоставлении списков кандидатур в резервы избирательных комиссий. Сегодня, 19 сентября, состоялась внеочередная сессия Бишкекского городского кенеша, на котором рассматривался один вопрос - вопрос о предоставлении списков кандидатур в резервы избирательных комиссий. Так, была создана рабочая комиссия, которая принимала документы для формирования списка кандидатур в составы резерва 234 участковых избирательных комиссий. Всего принято 683 протокола в резерв 144 избирательных участков. АКИpress Добавить комментарий