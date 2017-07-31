ЦИК: Внесены изменения в состав и резерв некоторых избирательных комиссий

Бишкек, «Саясат. kg». ЦИК КР принял постановление о внесении изменений в состав и резерв некоторых избирательных комиссий.
Решение были приняты на основании заявлений членов соответствующих территориальных избирательных комиссий.
Таким образом, по Ошской области:
-из Ошской территориальной избирательной комиссии выведен из состава комиссии А.Аттокуров (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введен Э.Арынбаев (от представительного органа местного самоуправления);
-из Араванской территориальной избирательной комиссии выведен из состава комиссии С.Сулайманов (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введен К.Эралиев (от представительного органа местного самоуправления);
-из Чон-Алайской территориальной избирательной комиссии выведены из состава комиссии Ж.Садыкбаев, Э.Джороев (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введены Ш.Жанботоева, Р.Сражов (от представительного органа местного самоуправления);
По Джалал-Абадской области:
-из Ноокенской территориальной избирательной комиссии выведен из состава комиссии М.Сайпидинов (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введена М.Топчубаева (от представительного органа местного самоуправления);
-из Токтогульской территориальной избирательной комиссии выведен из состава комиссии А.Молдалиев (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введена Д.Ашырахунова (от политической партии «Республика»);
-из Чаткальской территориальной избирательной комиссии выведены из состава комиссии М.Арстанов, А.Ызакбаев (от представительного органа местного самоуправления) и из резерва в состав комиссии введены Жаныбек кызы Алтынай и К.Кудайбердиев (от представительного органа местного самоуправления).
Информационный отдел ЦИК КР
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