Бедность не сдает позиции

Когда наша страна избавится от бедности?
К сожалению, у подавляющей части населения до сих пор низкий уровень жизни. Национальный статистический комитет сообщил, что в 2020 году каждый четвертый кыргызстанец жил за чертой бедности. В цифрах это 1 млн 678 тысяч человек.
Из них 73,3% живут в сельской местности. Уровень бедности в прошлом году снизился в Оше (6%) и в Таласской области (0,8%). А в других регионах растут показатели бедности. В Джалал-Абадской области рост составил 10,3%, в Нарыне – 8,7%, в Чуе – 6,3%, в Оше – 4,8%, в Иссык-Куле – 3,5%, в Баткенской области – 2,1%. Уровень бедности в столице, в Бишкеке вырос на 4,9%.
Источник: газета «Майдан.kg» №22 от 16.06.2021 / стр. 5, gezitter.org
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