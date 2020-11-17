В КР из бюджета на зарплату потрачено 3,5 млрд сомов

В КР из бюджета на зарплату потрачено 3,5 млрд сомов

В первом полугодии 2020 года кассовый расход республиканского бюджета за октябрь составил 10 млрд 429,2 млн сомов, сообщает Министерство финансов.

По данным Центрального казначейства, из них расходы на заработную плату работников бюджетных организаций составили 3 534,3 млн сомов, на выплату пособий по социальной помощи населению – 818,2 млн сомов, пособий по социальному обеспечению - 57,7 млн сомов.

Остальные средства направлены на финансирование других приоритетных расходов республиканского бюджета.

Источник: Кабар