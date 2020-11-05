Нужно поскорее восстановить работу горнодобывающих предприятий

Ожидается, что в этом году бюджет будет закрыт с дефицитом в 30-35 млрд сомов.

Локдаун в условиях пандемии довел дефицит бюджета до 25 млрд сомов. А с учетом погромов в первой декаде октября, дефицит достиг упомянутой суммы. Если ситуация не улучшится, дефицит только вырастет. Если учесть, что некоторые страны, включая Россию, приостановили поддерживать бюджет, финансовое положение нашей страны действительно остается тяжелым.

К сожалению, на фоне беспорядков в начале октября некоторые бюджетообразующие, горнодобывающие предприятия по стране приостановили свою работу, после пожаров, грабежей и ультимативных требований местного населения. Почти месяц простаивают занятые в добыче золота и меди предприятия Джеруй, Бозумчак, ОсОО «Вертекс Голд Компани», Терек-Сай, Иштамберди, Талды-Булак Левобережный, Чаарат, Кичи-Чаарат. Когда сожгли склад, дорогостоящую технику, оборудование, компания «Альянс Алтын» на Джеруе понесла убытки в 15-20 млн долларов, ОсОО «Аджи Сервис» — 2 млн долларов. Так как упомянутые предприятия не работают и простаивают, ежедневные потери достигают сотни миллионов сомов. От них не поступают обязательные платежи и налоги в казну. Группа людей во главе с местными политиками не позволяют им возобновить работу в такой судьбоносный момент, что можно расценить как преступление против народа и страны. Если упомянутые горнодобывающие предприятия будут простаивать до нового года, то доходная часть бюджета потеряет еще несколько миллиардов сомов. Как рассказывают и пишут, если некоторые горнодобывающие предприятия законсервируют свое производство, вывезут основные фонды, продадут другим лицам, то к весне бюджет страны может приблизиться к дефолту.

С тех пор как заработал комбинат «Бозумчак», Кок-Ташский сельский округ вышел из дотации, была отстроена школа, ФАП, мост, а за последние 3-4 года бюджет закрывался с профицитом. Предприятие ежегодно перечисляло 300 млн сомов в Фонд развития Ала-Букинского района. Когда местные жители сильно избили одного из руководителей комбината, ряд специалистов и руководителей комбината покинули Кыргызстан. Остальные ищут работу в компаниях России и Казахстана. По словам председателя Международного делового совета Аскара Сыдыкова, такая картина присуща и другим горнодобывающим предприятиям. Если комбинат действительно законсервирован или продан китайцам, как поговаривают, то Кок-Ташский сельский округ вновь окажется в том же положении, что и в прошлом, не сможет строить социальные объекты, выплачивать зарплату сотрудникам, окажется в дотации, уповая на республиканский бюджет. В чем суть требования местных жителей к компании «Бозумчак»? В общей сложности на комбинате трудились 500 человек, 100 из них – местные жители. Они требуют не брать никого на работу из других сел Ала-Буки, выгнать рабочих из Чаткала и Аксы, нанимать только жителей Кок-Таша. И без слов понятно, что поддерживать работу таких современных комбинатов могут только люди с соответствующим образованием и большим опытом. Каким будет положение комбината, если большую часть рабочих уволят и наймут бузотеров, любителей поразбивать окна? Смогут ли бузотеры поддерживать работу производственных линий и техники? Если они что-то сломают, кто будет ремонтировать? Становится очевидно, что владельцы компании предпочитают законсервировать рудник или вовсе продать, чем передать в такие руки.

Мы остановились на этом вопросе потому, что все упомянутые выше предприятия простаивают по такой же причине, где-то из-за запугиваний со стороны ОПГ. Если так продолжится, в Кыргызстан не придет в здравом уме ни один инвестор. Поэтому, если будет возможность, то местные и центральные власти должны провести переговоры с населением, найти компромисс, дать гарантию инвесторам, возобновить деятельность горнодобывающих предприятий. Власть должна показать силу там, где звучат радикальные, ультимативные требования. Власть содержится народом именно для этого: для соблюдения законности и порядка, обеспечения безопасности. В ключевые моменты нужны решительные действия. Иначе все четче видны очертания дефолта. Если мы не сможем обеспечить безопасность инвесторов, позволим местным молодчикам их избивать, то к нам впредь может не приехать ни один инвестор.

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 6