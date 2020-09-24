Доллар точно перешагнет за 80 сомов, – председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Бийлибаев

Возвращаясь к событиям марта, можно сказать, что курс доллара зависит от того, что будет происходить на валютных рынках наших партнеров.

Сегодня мы наблюдаем рост американской валюты по отношению к нацвалютам в России, Казахстане и других государствах. Мы в любом случае связаны с соседями. Прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Чынгыз Бийлибаев.

По его словам, основная причина, по которой доллар растет, — это восстановление внешнеэкономической деятельности, что провоцирует повышение спроса на валюту.

«Как только границы полностью откроют, скорее всего, курс американской валюты опять пойдет вверх. Вспомните, во время карантина доллар был стабилен», — сказал Бийлибаев.

Предполагалось, что в ходе выборов доллар немного подешевеет, так как в рамках агиткампаний партии начнут обменивать большие суммы валюты на сомы. Но этого не произошло, напротив он повысился.

«Сложно сказать, что будет с долларом до конца года. Но он точно перешагнет за 80 сомов. Вчера утром НБ КР вышел с интервенцией, пытаясь сгладить курс. Продал $11,2 млн по 79,35 сома. Однако полностью потребность удовлетворить ему не удалось. Об этом говорит тренд валюты к росту. Сейчас уже покупают по 79,55, продают — по 79,75 сома», — подчеркивает председатель Ассоциация обменных бюро.

Эксперт считает, что, скорее всего, НБ КР в ближайшие дни будет вынужден выйти с интервенцией еще раз.

«На сегодня 79,5-79,7 — это реальный рыночный курс, если сравнивать с соседями. Стоимость валюты по 69,85 сома, к которой мы привыкли — была занижена. Такого курса уже не будет», — заключил Чынгыз Бийлибаев.

Источник: Акчабар.