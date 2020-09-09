Если бизнес не может получить льготный кредит, можно пожаловаться в кабмин

Если у бизнеса возникнут проблемы с получением кредита, то можно обратиться в общественную приемную кабмина, по телефонам правительства или Министерства финансов.
Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.
По его словам, часть средств внешней помощи направляется на восстановление экономики путем финансирования субъектов предпринимательства. Три месяц назад началась реализация программы льготного кредитования. На эти цели выделено 4,5 миллиарда сомов.
На сегодня почти 5 тысяч предпринимателей получили льготные кредиты на 3,2 миллиарда сомов.
«Недавно по пожеланиям и рекомендациям бизнес-сообщества внесены изменения в программу финансирования: упрощены условия выдачи, расширены отрасли. В программе участвуют 11 банков, которые филиальной сетью охватывают все регионы страны. Мы готовы по каждому факту возникающих проблем с получением кредита детально разбираться и посмотреть объективно», — подчеркнул Эркин Асрандиев.
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