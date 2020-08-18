Доллар снижается из-за падения спроса на активы-убежища

Доллар упал во вторник до новых минимумов по отношению ко многим валютам из-за падения доходности американских госбондов, слабых экономических данных США и снижения спроса на активы-убежища, пишет Рейтер.

Юань на офшорном рынке прибавил 0,11% до 6,9243 к 09:30 МСК, несмотря на то что администрация президента США Дональда Трампа объявила о дальнейшем ужесточении мер, направленных на ограничение поставок чипов для китайской компании Huawei.

Между тем, индекс делового климата ФРБ Нью-Йорка резко упал в августе до 3,70 пункта с 17,20 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали значения на уровне 15,00 пунктов.

“Фоновым фактором для движения, которое мы наблюдаем сегодня, является общая слабость доллара”, - сказал Синичиро Кадота из Barclays.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют потерял 0,28% до 92,594​.

Евро прибавил 0,2% до $1,1893​, в то время как фунт стерлингов вырос на 0,34% до $1,3146​.

Австралийский доллар подорожал на 0,15% до $0,7225​.

Рост австралийского доллара был ограничен из-за новостей о том, что Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта вина из Австралии.

“Киви” опустился на 0,2% до $0,6544​.

Канадский доллар подорожал на 0,27% по отношению к доллару США до $1,3178. Норвежская крона прибавила 0,17% до 1,3178 за доллар.

Японская иена подорожала на 0,44% по отношению к доллару до 105,52 иены.

Источник: Кабар