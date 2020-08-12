Золото добываться не будет, экология не будет разрушаться

Министерство экономики приступило к разработке концепции развития креативной экономики.
Об этом сообщили из пресс-службы ведомства. Если будут воплощены в жизнь инновационные идеи, то они принесут большую прибыль экономике страны, рационализируют капитальные вложения, повысят экспортный потенциал. Как сообщают в министерстве, доля креативной экономики в ВВП Кыргызстана может достичь 7%. В эту отрасль войдут: реклама, архитектура, искусство, дизайн интерьера, индустрия моды, киноиндустрия, видеопроизводство, развлекательные компьютерные программы и игры, музыка, театральной искусство, арт-дизайн, изобразительное искусство, печатное дело, телевещание, радио и т.д.
По мнению ведомства, все это позволит в будущем сделать национальную экономику независимой от горнодобывающей промышленности и денежных переводов мигрантов.
Источник: газета «Факты.kg» №16 от 11.06.2020 / стр. 6
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