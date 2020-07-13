Национальный банк не контролирует работу банков, выдающих микрокредиты?

Посмотрите на их названия: «Алтын стандарт», «Береке Кредит», «Мол Булак», «Ак-Бата-Киреше», «Абийир».

Чего сегодня много в нашей маленькой стране? Много групп, финансовых источников, выдающих микрокредиты. Подобает сказать просто «как собак нерезаных». И сегодня не останавливаются, их ряды увеличиваются с каждым днем. Посмотрите на их названия: «Алтын стандарт», «Береке Кредит», «Мол Булак», «Ак-Бата-Киреше», «Абийир». Какие величественные названия! Описывая их деятельность, вспоминаешь поговорку «паршивую собаку назвали Волкодавом». Именно эти дающие микрокредиты финансовые учреждения быстренько дают под огромные проценты средства и без того мучающемуся народу, а потом именно они иссушая, сосут его кровь. Можно ли сократить их количество, или хотя бы уменьшить размер процентной ставки, а? Во время карантина ряд финансовых учреждений в стране наоборот, провели благотворительные работы для народа. А вы видели, чтоб одна из микрокредитных групп разбросала деньги народу, оказала благотворительность? Как же так, в тяжелое время для населения эти сидят в образе страуса, спрятавшего голову в песок? Они ничего не знают кроме высасывания крови из народа?! Наверняка Национальному банку, соответствующему комитету Жогорку Кенеша надо досконально проверить их работу, обратить внимание на снижение процентной ставки? Хотелось бы сказать, чтоб смотрели на работу микрокредитных групп не только в рамках закона, но и с моральной стороны.

Источник: газета «De факто» №20 от 10.07.2020/стр.3