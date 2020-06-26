Сколько долгов у Кыргызстана на данном этапе?

Сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация заставила Кыргызстан обратиться к внешним кредиторам с просьбой о послаблении долга.

Правительство проводит переговоры с рядом международных организаций и государств.

Судя по информации Министерства финансов, государственный долг Кыргызстана (по состоянию на 30 апреля) составил 4 млрд 592 млн 840 тысяч долларов, или 362 млрд 574 млн 810 тысяч сомов.

Из них внешний долг – 3 млрд 952 млн долларов (86 процентов), а внутренний долг – 640 млн 790 тысяч долларов.

«За 5 месяцев 2020 года на обслуживание государственного долга из бюджета выделено 14,2 млрд сомов. Из них 6 млрд на внешние выплаты, а примерно 8 млрд потрачено на внутренний долг», — говорится в сообщении.

Отметим, сложившаяся из-за пандемии коронавируса ситуация заставила Кыргызстан обратиться к внешним кредиторам с просьбой о послаблении долга. До этого правительство провело переговоры с рядом международных организаций и государств. Министр финансов Бактыгуль Жеенбаева на брифинге два дня назад сказала, что Кыргызстан планирует отодвинуть на 2022-2024 годы избавление от части внешнего долга. Там министр отметила, что Кыргызстан ведет переговоры с Парижским клубом кредиторов не только по отодвиганию долга, но также о его реструктуризации.

Государственный долг – это долговые обязательства страны как по кредитным, так и по иным соглашениям, то есть, общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга.

Источник: газета «Жаны ордо» №11 от 26.06.2020/стр.3