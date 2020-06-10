Удалось ли возместить потери бюджета?

Режим чрезвычайного положения растянулся на два месяца, затем сохранили режим чрезвычайной ситуации, карантинные ограничения.

В связи с этим было спрогнозировано, что бюджет Кыргызстана недополучит 20-25% доходов. Под руководством президента была поставлена задача привлечь кредиты, гранты, помощь из-за границы, и, судя по всему, план был перевыполнен. Например, сейчас были достигнуты соглашения по привлечению в общей сложности 462 млн долларов от международных финансовых доноров.

Республиканский штаб по противодействию коронавирусу сообщает, что из Международного валютного фонда поступило 242 млн долларов двумя траншами. Азиатский банк пообещал оказать помощь в 120 млн долларов тремя траншами. Первый транш в 50 млн долларов в виде гранта поступит в первой половине текущего месяца. Срок осуществления второго перевода, кредита в 50 млн долларов пока не установлен. Эти два транша будут направлены на поддержку бюджета. Что касается третьего транша, частично кредита и частично гранта, то они будут направлены на приобретение медикаментов, спецкостюмов, оборудования для борьбы с коронавирусом.

Всемирный банк планирует выделить 21 млн 150 тысяч долларов на финансирование двух проектов – «Срочный проект по коронавирусу», «Повышение устойчивости Кыргызстана перед стихийными бедствиями». Эти деньги частично будут выделены в качестве кредита, частично – в виде гранта. Будет приобретено оборудование для сферы здравоохранения.

Исламский банк развития выделит кредит в 15 млн долларов на приобретение медицинских препаратов. Банк Евросоюза собирается выделить 15 млн 300 тысяч евро на финансирование образовательных программ, 9 млн 500 тысяч евро в сферу социальной поддержки, 6 млн евро на цифровизацию.

Банк развития Германии выделит 30 млн 360 тысяч евро на обеспечение продовольственной безопасности, на поддержку крестьян и фермеров. Теперь перед нами стоит задача использовать эти деньги по назначению.

Источник: газета «Майдан.kg» №17 от 10.06.2020 / стр. 4