Алишеров состряпал постановление, саботируя президента и премьера?

В стране есть предприятие «Кыргызнефтегаз» по производству нефти, на котором работает около 3 тысяч человек.

Стало известно, что Министерство экономики выносит на общественное обсуждение проект постановления «О введении временного запрета на вывоз нефтепродуктов с территории Кыргызской Республики». Сообщается, что одним из авторов данного постановления является заместитель министра Эльдар Алишеров. Согласно документу, целью данного проекта постановления является обеспечение потребности населения Кыргызской Республики в нефтепродуктах.

Хотя инициированное Алишеровым постановление благозвучно для уха, складывается впечатление, что по сути оно направлено на разрушение нефтяной отрасли страны. Если глава правительства подпишет инициированное Алишеровым постановление, то отечественная нефтяная отрасль будет ввергнута в банкротство, что будет равнозначно тому, как прочитать заупокойную по еще живому отечественному производству.

Автор постановления Эльдар Алишеров как бы запамятовал, что продукция кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводов не может по качеству конкурировать с завозимыми в страну российскими нефтепродуктами. Кроме того, выпускаемый у нас бензин не отвечает стандартам ЕАЭС, и как, интересно, об этом мог забыть заместитель министра экономики? В ближайшей перспективе в Кыргызстане дефицита горюче-смазочных материалов не ожидается. Получается, что данное постановление создаст панику среди населения, и без того тревожащегося, каким будет завтрашний день в условиях пандемии.

В стране есть предприятие «Кыргызнефтегаз» по производству нефти, на котором работает около 3 тысяч человек. За последние 3 года предприятие нарастило объем нефтедобычи, приносит в государственный бюджет доходы в крупной сумме. Если постановление Эльдара Алишерова заработает, то у «Кыргызнефтегаза» возникнут проблемы со сбытом продукции, работа остановится и примерно 3 тысячи человек потеряют работу. Поэтому данное постановление в первую очередь направлено против интересов кыргызского народа.

Коронавирус ударил по мировой нефтяной отрасли, в этих условиях главы стран-нефтедобытчиков и нефтепереработчиков заняты поисками каналов сбыта продукции, а у нас курирующий экономику Алишеров действует обратно, предлагая ввести запрет, и это надо воспринимать как саботаж политики президента. Экспорт — стержень экономики. Если Алишеров этого не понимает, тогда почему сидит в Министерстве экономики? Кто будет отрицать, что такие кадры сильно стопорят развитие экономики страны? Таких руководителей, которые не болеют за кыргызов билетов, надо стукнуть метлой в зад и вымести с должностей.

Власти Техаса — одного из штатов лидирующих в мировой экономике США — разрабатывают новые законы в целях предупреждения угрозы лишения работы 200 тыс. человек в случае остановки нефтедобычи. США экспортируют нефтепродукты с той стороны океана даже в Белоруссию. Алишеров же своим постановлением вяжет по рукам и ногам отечественную нефтяную отрасль, что оставит без работы работников этой сферы, которые кормят свои семьи.

Предлагаемым постановлением, кроме того, предусмотрено введение запрета на экспорт мазута. На внутреннем рынке Кыргызстана практически нет покупателей мазута. Только Бишкекская ТЭЦ, Ошская ТЭЦ и предприятие «Кыргызтеплоэнерго» используют мазут в отопительный период. Так, «Кыргызтеплоэнерго» закупает всего 37 тыс. тонн в год. А куда продавать оставшийся мазут? В начале 2017 года на нефтеперерабатывающем заводе «Кыргыз Петролиум» в Жалал-Абаде скопилось 10 тыс. тонн мазута из-за отсуствия сбыта, завод был вынужден остановить производство по причине отсутствия места для хранения мазута. Остановка завода означает остановку производство нефтепродуктов. Задолженность предприятия «Кыргызнефтегаз» перед одним только Соцфондом тогда составила 18 млн сомов. И Алишеров постановлением хочет вернуть такую картину?

Президент Сооронбай Жээнбеков постоянно говорит о необходимости развития производства и поддержке отечественных производителей. Получается, что Алишеров действует вразрез политике президента. Надо без всякого объявления уничтожить не соответствующее интересам страны постановление, которое ударит по производству, а с Алишеровым распрощаться, сказав ему по-немецки auf wiedersehen и тихо выпроводив за дверь.

Источник: ring.kg