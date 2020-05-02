В Кыргызстане в мае ГСМ может подешеветь еще на 5-6 сомов

За последние месяцы в Кыргызстане ГСМ подешевел с 6,9% до 9%.

Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил директор Госагентства антимонопольного регулирования при ПКР Шухрат Сабиров.

По его словам, снижение цен происходит в связи с падением цен в мире на нефть, а также снижения стоимости котировок на бирже.

Сабиров отметил, что в Кыргызстан порядка 20 компаний импортируют ГСМ из России, в этой связи рынок остается конкурентным.

Глава Антимонопольной службы полагает, что тенденция по снижению может быть продолжена.

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канатбек Эшатов добавил, что на 27 апреля снижение цен на заправках на бензин составило 2,8 сомов или на 6,7%, на дизель - на 4,7 сомов или на 9,7%. Это розничная цена.

«По оптовой цене наблюдается значительное снижение. На бензин цены снизилась на 11,6 сомов, на дизель - на 11 сомов. То есть на более чем 20%», - сообщил он.

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана прогнозирует снижение цен на ГСМ в мае еще на 5-6 сомов.

Источник: Кабар