Цены на нефть упали на фоне переговоров в формате ОПЕК+

Цены на нефть на мировом рынке в четверг — после кратковременного роста, вызванного ожиданиями соглашения о сокращении добычи нефти между Россией и странами организации ОПЕК, — упали.

На Лондонской бирже стоимость барреля нефти Brent упала ниже 32 долларов.

Как пишет агентство Reuters, инвесторы считают, что даже возможное сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день — это один из вариантов, который обсуждается на переговорах в так называемом формате ОПЕК+, — не устранит избыточное предложение нефти на рынке. Спрос на нефть упал прежде всего из-за пандемии коронавируса.

Переговоры ОПЕК+ в формате видеоконференции проходили в четверг весь день. Об окончательном соглашении пока официально не объявлено. Со ссылкой на источники СМИ пишут о разных вариантах. О сокращении добычи на 10 миллионов баррелей как одном из вариантов заявил министр нефти Ирана. О том же пишет ТАСС со ссылкой на источник. «Для России и Саудовской Аравии это означает снижение на 23 процента от своих уровней добычи», — заявил он.

Переговорам предшествовало самое крупное снижение цен на нефтяном рынке за десятилетия. Последствия пандемии усугубили разногласия между Россией и Саудовской Аравией по условиям предыдущей сделки о сокращении добычи. Срок ее действия истек 1 апреля.​ В результате цены на нефть упали в несколько раз, в какой-то момент оказавшись ниже 20 долларов за баррель.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова к договоренностям с партнерами как в рамках механизма ОПЕК+, так и к взаимодействию с Соединенными Штатами. По мнению Путина, сейчас речь может идти об общем сокращении в объеме примерно 10 миллионов баррелей в сутки. «Всё должно происходить по-партнерски», — подчеркнул Путин. При этом он возложил ответственность за провал предыдущих переговоров на Саудовскую Аравию, что в Эр-Рияде отвергли.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о готовности страны сократить нефтедобычу, заявил, что не думает, что это возможно. «Мы уже сократили и крайне ориентированы на рынок», — сказал американский лидер. Ранее Трамп выражал заинтересованность в том, чтобы Россия и Саудовская Аравия, которые обвиняют друг друга в развале предыдущей сделки, пришли к компромиссу по объемам добычи. В противном случае Вашингтон, по словам Трампа, может ввести «значительные пошлины» на импорт углеводородов.

В США, которые считаются крупным производителем сланцевой нефти, компании отрасли представлены в основном частным бизнесом, и многие из них полагают, что принудительное сокращение нарушает американское антимонопольное законодательство.

Источник: Азаттык