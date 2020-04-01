KAZ Minerals Bozymchak перечислила 5 млн сомов на спецсчет для борьбы с коронавирусом

Компания КAZ Minerals Bozymchak внесла свой вклад в борьбу с коронавирусом и перечислила 5 млн сомов на специальный счёт Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.
«Считаем необходимым в такой сложный для всех граждан Кыргызстана момент принимать активное участие в проводимых мероприятиях, поддержать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - отметили в компании.
Вместе с тем работники KAZ Minerals Bozymchak в своей работе придерживаются самых строгих санитарных и карантинных норм, проводится дезинфекция помещений и техники, сотрудники офиса переведены на удаленный режим работы.
Напомним, что специальный счет открыт для зачисления добровольных взносов и безвозмездных средств от физических и юридических лиц.
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