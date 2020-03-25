Германия выделит Кыргызстану 500 тыс. евро для борьбы с коронавирусом

Правительство Германии выделит 500 тысяч евро в виде специальных средств для принятия мер по защите от коронавируса.

Правительство Германии выделит 500 тысяч евро в виде специальных средств для принятия мер по защите от коронавируса. Данные средства являются грантовыми и предоставляются Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) для технического сотрудничества.

Для реализации данных мер бюджет GIZ-проекта «Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане» будет увеличен на соответствующую сумму.

Значительная часть средств будет перенаправлена в ВОЗ для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования.

На оставшиеся средства в рамках GIZ-проекта будут профинансированы, например, защитные средства, обучение медицинского персонала, а также информационные и разъяснительные кампании.

Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждено 42 случая регистрации коронавируса. С 25 марта на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.

Источник: reporter.kg