Германия выделит Кыргызстану 500 тыс. евро для борьбы с коронавирусом

Правительство Германии выделит 500 тысяч евро в виде специальных средств для принятия мер по защите от коронавируса.
Правительство Германии выделит 500 тысяч евро в виде специальных средств для принятия мер по защите от коронавируса. Данные средства являются грантовыми и предоставляются Федеральным министерством по экономическому сотрудничеству и развитию (BMZ) для технического сотрудничества.
Для реализации данных мер бюджет GIZ-проекта «Содействие перинатальному здравоохранению в Кыргызстане» будет увеличен на соответствующую сумму.
Значительная часть средств будет перенаправлена в ВОЗ для обеспечения скоординированного осуществления мер в рамках Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях и централизованного закупа соответствующего оборудования.
На оставшиеся средства в рамках GIZ-проекта будут профинансированы, например, защитные средства, обучение медицинского персонала, а также информационные и разъяснительные кампании.
Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждено 42 случая регистрации коронавируса. С 25 марта на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение.
Источник: reporter.kg
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