За чей счет была профинансирована предвыборная кампания партии «Ата-Мекен»?

Последние политические баталии заставили общественность страны по новому взглянуть на государственный передел собственности в Кыргызстане.

Смертельная схватка двух лидеров партий – Бабанова и Текебаева поставила перед обществом новые вопросы, и чтобы разобраться в их сути нужно внимательнее присмотреться к тому, что же происходило в системе государственного управления после апреля 2010 года.

Яростная атака Текебаева на вице-премьер-министра произошла после того, как с поста председателя правления Международного аэропорта «Манас» был снят ставленник Ата-Мекена – Абдрахманов Болот Борисович (он же племянник второго лидера Ата Мекена – Эркина Алымбекова).

С чем же стоит связать атаку? Стоит ли за этим обычная политическая борьба или же что-то большее? Таким вопросом мы задались, исследуя работу уволенного чиновника, и пришли к поразительному выводу - партия «Ата-Мекен» лишилась своего основного источника дохода и теперь к президентским выборам потеряла финансовые средства для агитационных работ.

По имеющимся данным на избирательную компанию «Ата-Мекена» в 2010 году председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Болот Абдрахманов передал 3.500.000$.

После потери такого «жирного» места «Ата-Мекен» не сможет профинансировать свою избирательную кампанию и, следовательно, мечты Текебаева о президентском кресле находятся под угрозой. Если ему не окажет содействие внешний игрок в лице Госдепартамента, то политическая карьера Омурбека Чиркешевича может резко оборваться.

Пока же мы предлагаем читателям результаты выборочной проверки деятельности ставленника Омурбека Текебаева на должности председателя правления «Международный аэропорт «Манас» (документы прилагаются).

Информация о деятельности Абдрахманова Болота Борисовича на посту председателя правления ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Факт №1. Руководитель аэропорта «Манас» заключил контракт в убыток управляемой им госкомпании.

Бетонный узел. Абдрахманов Болот Борисович заключил заведомо убыточный контракт на предоставление площади в 5 га, принадлежащей аэропорту «Манас» для строительства бетонного узла (производственного предприятия, чьи мощности позволяют строить бетонную взлетно-посадочную полосу для Центра Транзитных Перевозок). При этом у государственного предприятия «Международный Аэропорт «Манас» УЖЕ есть собственный бетонный узел, который и должен был строить авиаперрон для ЦТП. И с точки зрения государственной выгоды это было единственно верным решением.

Однако, вопреки интересам государства, Абдрахманов передал площадь аэропорта в аренду гражданину иностранного государства для создания предприятия, которое будет конкурировать и забирать заказы у государственного предприятия которое возглавлял Абдрахманов. При этом, в качестве вознаграждения Абдрахманову были переданы 500.000$ за содействие в решении этого вопроса.

Факт №2. Самолеты Центра Транзитных Перевозок обслуживали люди Текебаева.

Были использованы 2 компании: ОсОО «HANDLING KG» и ОсОО «HS & BA» оказывающих хендлинговые (бортовое обслуживание авиасудов) услуги Центру Транзитных Перевозок. Остальные компании были административно отсечены от Центра Транзитных Перевозок, в результате чего эти фирмы пользовались монопольным правом обслуживания. Стоимость обслуживания одного американского борта составляет 10.000$/месяц.

Реальным владельцем обеих компаний являются экс-председатель правления ОАО «Международный аэропорт Манас» Абдрахманов Борис Иванович и член совета директоров ОАО «Манас» Грязнов Геннадий Владимирович. Прибыль выводилась и делилась в пропорции 50/50. За период работы Абдрахманова оценочная стоимость работ по обслуживанию бортов ЦТП составляет 1.5 млн.$, которая поступила в карман Абдрахманова.

Факт№3. Упакуйте ваш багаж!

Услуги упаковки багажа. В зале вылета международных рейсов была создана собственная команда упаковщиков, которая снимала в аренду площади в зале вылета аэропорта «Манас» (договора №2020022/12 от 03.02.2011, №202042/12 от 15.02.2011, №202012/12 от 27.01.2011) и «отмечались» Абдрахманову в размере 30.000$/месяц. При этом, с этого сектора аэропорт, возглавляемый Абдрахмановым, зарабатывал всего 550$ в месяц.

Факт №4. Племянник Текебаева разорил государственное предприятие.

Директор Ошского филиала ОАО «Международный аэропорт «Манас» – Каратаев Сулайман Садыкович – родной племянник члена Временного Правительства Омурбека Текебаева назначен на должность после апреле 2010 года.

4 июня 2010 года (задним числом) по предварительному сговору с председателем правления ОАО «Манас» Абдрахмановым, Ошский филиал ОАО заключили заведомо невыгодный контракт №150 (аренда земельного участка), в результате которой предоставили в аренду авиационно-техническую базу (АТБ) аэропорта г.Ош с офисом, зданиями и сооружениями иностранной компании «Airline Transport Incorporation» (FZC). В результате чего, АТБ аэропорта «Манас» полностью потеряло всех своих клиентов. Т.е. из-за сговора двух директоров аэропортов г.Ош и «Манас» иностранной компании были переданы в аренду производственные мощности, которая отобрала всех клиентов у государственной компании ОАО «Манас». Т.е. руководством двух государственных компаний были созданы условия, которые привели к ухудшению финансового состояния ОАО «МАМ» и при этом все доходы с рынка получало иностранное предприятие. Оценочный ущерб составляет около 120.000.000 сом/год.

14 сентября 2010 года Каратаев С.С. передает в аренду этой же компании еще 12 соток земли по цене в 2 раза ниже первоначальной.

За содействие в решении вопроса предоставлении аренды племянник Омурбека Текебаева получил взятку в размере 300.000$.

Факт №5. Ставленник «Ата-Мекена» продавал путевки на Иссык-куль по 70 сом/сутки. Своим людям.

Пансионат «Асыл-Таш». ОАО «Международный аэропорт «Манас» является владельцем пансионата «Асыл-Таш» расположенного в с. Бозтери на побережье озера Иссык-куль. 15 июля 2010 года по предварительному сговору места в пансионате были сданы в аренду частному лицу по цене 70 сом/сутки, при рыночной стоимости от 1.000 сом/сутки. В результате аферы ущерб государству нанесен в размере 3.700.000 сом.

Факт №6. Кыргызстан никогда не будет выведен из черного списка Евросоюза.

Во время своей деятельности на посту Председателя правления аэропорта «Манас», ставленник партии «Ата Мекен» - Абдрахманов Б.Б. вступив в преступный сговор с технической компанией «Транс Аэро».

Фактический владелец технической компании «Транс Аэро» – член совета директоров аэропорта «Манас» Грязнов Г.Н. был вынужден списать с эксплуатации, принадлежавший ему самолет ИЛ-18. Но он, совершив уголовно наказуемый подлог, присвоил этому самолету другой идентификационный номер ЕХ18005 от другого списанного самолета. Узнав об этом подлоге, транспортная прокуратура издала постановление от 12.11.2010 года о наложении ареста на данный самолет. Однако вступив в преступный сговор с Грязновым, Абдрахманов Б. проигнорировал постановление и беспрепятственно выпустил самолет с территории аэропорта «Манас».

В результате чего, на сегодняшний день в Северной Африке с этим идентификационным номером летают два самолета, приписанные к Кыргызстану. Что послужило одной из причин включения Кыргызстана в черный список Евросоюза.

Итого: за период деятельности Абдрахманова Б. было проедено тендеров на общую сумму 520 млн. сом (строительство, ремонтные работы, продукты питания, запасные части), приплачено контрактов на 300 млн. сом, с которых председателю правления ОАО «Манас» было выплачено в качестве взяток 15% или 45 млн. сом.

Итог работы председателя правления ОАО «Манас» Абдрахманова Болота Борисовича: взяток 4,2 млн долларов и ущерб государству в районе 320млн. сом.

Источник: газета «Фабула» №14 от 18.03.2011/ стр.13