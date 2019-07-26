Валовая добавленная стоимость в сфере туризма за I квартал составила 3,5 млрд сомов или 3,4% к ВВП

Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма в I квартале 2019 года, по предварительной оценке, составила около 3,5 млрд сомов или 3,4% к ВВП (в I квартале 2018 года - 3,4%).

Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Промышленными предприятиями в январе-марте 2019 года произведено товаров, способствующих развитию туризма в республике, на 157,2 млн сомов или на 8,3% больше, чем за соответствующий период 2018 года.

Отмечалось увеличение объемов выпуска изделий народно-художественных промыслов (на 15,8%), что обусловлено ростом производства национальной одежды, калпаков и прочих игр для массовых развлечений (шахматы, нарды и другие).

Произведено минеральных вод и национальных напитков на 92,5 млн сомов или на 10,2% больше, чем в I квартале 2018 года.

В то же время, отмечалось значительное снижение (в 5,5 раза) производства спортивно-туристического инвентаря, что обусловлено сокращением выпуска спортивной обуви.



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