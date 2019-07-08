Нацстатком: В какой отрасли экономики кыргызстанцы зарабатывают до $500 в месяц?

Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-апреле 2019г. составила 227,5 доллара США.
Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.
Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.
Наиболее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось в строительстве (8,2%), сфере добычи полезных ископаемых (10,8%), государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения (7,3%), обрабатывающей промышленности (6,3%), сфере операций с недвижимым имуществом (6%), обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (5,5%), а также профессиональной, научной и технической деятельности (5,2%).
Tazabek
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