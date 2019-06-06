Самая высокая зарплата – в Нарыне и в Бишкеке

По сообщению Национального статистического комитета, согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком, с января по март текущего года средний размер зарплаты в стране составил 225,2 доллара США.

Если в сомах, то с января по март 2019 год номинальная среднемесячная зарплата трудящихся составила 15 716 сомов. По сравнению с прошлым годом отмечается рост в 4,1%. Повышение темпа роста средней зарплаты наблюдается во всех предприятиях и организациях страны. Существенное повышение темпа роста среднего размера зарплаты наблюдается на предприятиях и организациях Таласа (8,6%), в Джалал-Абадской области (4,4%), города Оша (5,2%).

Самый высокий показатель среднего размера зарплаты зафиксирован у трудящихся Бишкека (20 403 сома), Нарына (15 346 сомов), Чуя (14 476 сомов), Джалал-Абадской области (14 339 сомов).

Источник: газета «Факты.kg» №22 от 04.06.2019 / стр. 4, gezitter.org