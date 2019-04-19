Доллар в Кыргызстане продолжает дешеветь

Курс доллара в Кыргызстане продолжает снижаться. С начала недели он подешевел еще на 5-10 тыйынов.
Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,5-69,6 сома, а продают по 69,7-69,75 сома. Номинальный курс установлен Национальным банком в 69,6729 сома (падение за сутки на 0,01 процента).
Отметим, вместе с удешевлением доллара относительно высоким остается курс российского рубля. Он стоит 1,081-1,1 сома.
Ситуация на валютном рынке вынудила Национальный банк в начале апреля впервые за три месяца провести интервенцию. Всего продали $22,8 миллиона.
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