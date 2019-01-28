Инвесторы покидают Кыргызстан

В прошлом году общий объем инвестиций, поступающих в Кыргызстан, сократился на 31,5%.

По данным Национального статистического комитета, в 2017 году сумма внешних инвестиций достигала 503 млн долларов, а в 2018 году она составила 345 млн долларов. Хотя удалось привлечь инвестиции на сумму в 345 млн долларов, 328 млн долларов были вывезены из страны. Неизвестно, какими путями исправит ситуацию кыргызское правительство, ослабленное в экономическом плане. Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адылбек уулу связал резкое понижение объемов инвестиций в Кыргызстане с общими экономическими тенденциями в мире. По его словам, в развитых странах объем прямых инвестиций сократился на 37%, а в экономически слабых странах вроде Кыргызстана этот показатель составил 27%. Это связано с политикой в международной политике, с политическими санкциями. Вдобавок к этому, считает руководитель, свое влияние оказывают различные внутренние обстоятельства.

Источник: газета «Факты.kg» №3 от 25.01.2019 / стр. 5, gezitter. org