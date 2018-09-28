На 2019 год прогнозируется рост ВВП на 4 процента

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября провел очередное собрание правительства, на котором министр финансов Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев сделал доклад о проекте республиканского бюджета Кыргызстана на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы.





Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 26 сентября провел очередное собрание правительства, на котором министр финансов Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев сделал доклад о проекте республиканского бюджета Кыргызстана на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы.

В своем выступлении он назвал основные макроэкономические показатели на 2019-2021 годы. По его информации, в 2019 году рост внутреннего валового продукта (ВВП) составит 4,0% (или в номинальном показателе 604 млрд 707,4 млн сомов). Рост ВВП в 2020 году составит 4,4% (или 667 млрд 78,8 млн сомов). В 2021 году – 4,2% (736 млрд 239 млн сомов).

Как отметил в своем слове глава правительства: «По итогам 8 месяцев 2018 года объем внутреннего валового продукта – ВВП составил 310,3 млрд сомов. Без учета «Кумтора» обеспечен рост на 2,1%. В целом рост обеспечен: в строительной отрасли на 6,7%; сельском хозяйстве – 1,8%, торговой отрасли – 5,5%. Но наряду с этим замечено снижение объема производства в промышленной отрасли. Поэтому перед нами стоит обязанность поднять эту отрасль до конца года, достичь положительных показателей. Мы до сих пор не можем эффективно использовать бюджетные средства. Поэтому все государственные органы должны провести глубокий анализ своей работы на предмет экономии и эффективного использования средств», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По итогам обсуждения правительство одобрило постановление правительства Кыргызской Республики «О законопроекте Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы».

Источник: газета «Эркин тоо» №81 от 28.09.2018/стр.2, gezitter. org