ВВП впервые за два года ушел в минус. Экономика остается зависимой от Кумтора

К концу июля 2018 года ВВП Кыргызстана составил 261 млрд сомов и в реальном выражении снизился на 0,2 процента.

Причина спада экономики «традиционная» - снизилась добыча золота на крупнейшем предприятии страны «Кумтор». Показатели экономики остаются в сильной зависимости от рудника, поэтому власти составляют отдельную статистику, которая показывает рост без учета «Кумтора».

По информации Нацстаткома, с начала 2018 года росли все отрасли, кроме промышленности, объем которого снизился на 8,6%. Сократились добыча металлических руд и производство драгоценных металлов, главным из которых является золото.

Компания «Кумтор» пока располагает данными за 6 месяцев. За полгода на руднике произведено 5,7 тонны золота. В прошлом году за 6 месяцев было произведено 8,2 тонны. Соответственно, выручка от продажи золота в 2018 году сократилась до 270 млн долларов против прошлогодних 332 миллионов.

Компания поясняет, что в первом квартале велась фабричная переработка складской руды из сарыторского карьера, более бедной по содержанию и коэффициенту извлечения золота, по сравнению со складской рудой. Во втором квартале содержание золота составило 2,27 г/т, тогда как в том же квартале 2017 года из одной тонны руды добывалось 3,53 грамма золота.

Снижение объемов добычи на «Кумторе» сказался на показателях всей страны, вновь напомнив о недиверсифицированности и зависимости экономики от одного предприятия. В последний раз ВВП Кыргызстана показывал отрицательный рост в первом полугодии 2016 года (-2,3%), когда сократилось производство золота на «Кумторе». Однако увеличение добычи металла во втором квартале мгновенно привело к росту ВВП к концу года на 3,8%. Падение экономики по итогам 2012 года (-0,9%) также стало следствием того, что на Кумторе удалось добыть за год всего 9,8 тонн золота при средних 17-18.



Нацстатком составляет данные по ВВП с учетом и без учета предприятия «Кумтор», демонстрируя, что без учета правительство добивается роста. К примеру, за 7 месяцев 2018 года без «Кумтора» экономика выросла на 2,2%.

«При этом, Кумтор идет на убывание. Нынешние запасы на руднике иссякнут в 2023 году, далее до 2026 года будут работать на складской руде. Есть у нас и другие перспективные месторождения, которые нужно развивать, чтобы они могли заменить Кумтор, а не так, чтобы Кумтор остановился, и все остановилось», - считает первый заместитель ассоциации горнопромышленников и геологов Кыргызстана Дуйшенбек Камчыбеков.

«Кумтор» - самое крупное предприятие в Кыргызстане. Оно обеспечивает около 10% ВВП страны и более 20% объема промышленного производства. По данным самой компании, с 1994 года, когда она начала свою работу, до конца 2017 года Кыргызстан заработал на «Кумторе» 3 млрд 472 млн долларов. Рудник разрабатывает канадская компания Centerra Gold Inc., 26,5% акций в которой принадлежит Кыргызстану.



​Доходы Кыргызстана от своего крупнейшего месторождения остаются камнем преткновения в отношениях с «Центеррой». В попытке перераспределить поступления власти страны рассматривали несколько вариантов дальнейшей работы с канадскими инвесторами.

После 2010 года стороны стояли на пороге создания совместного предприятия на Кумторе с долями 50 на 50, но в этом случае Кыргызстан должен был выйти из состава «Центерры». Ряд политиков предлагал национализировать рудник, чтобы Кыргызстан сам добывал золото и чтобы вся прибыль оставалась в стране. В итоге после споров недавно отправленный в отставку премьер-министр Сапар Исаков подписал «стратегическое» соглашение с «Центеррой», по которому работа на месторождении продолжится по действующим правилам, а стороны отказываются от всех претензий друг к другу. Отдельные депутаты назвали соглашение «предательским», по их мнению, Кыргызстан «уступил» компании в споре.

По данным фондовой биржи Торонто, где котируются акции Centerra, в последние три года Кыргызстан (и остальные акционеры) дивидендов от компании не получал.

Источник - "Азаттык"