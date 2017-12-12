Доходы бюджета Кыргызстана ниже суммы переводов мигрантов на 37 млрд сомов

За январь-октябрь 2017 года объемы денежных переводов в Кыргызстан составили $2 млрд 83 млн. В переводе на сомы по курсу регулятора общая сумма превышает 145 млрд сомов. В прошлом году за аналогичный период соотечественники перевели на $423 млн меньше. Такие данные приводит Нацбанк КР.
За январь-октябрь 2017 года объемы денежных переводов в Кыргызстан составили $2 млрд 83 млн. В переводе на сомы по курсу регулятора общая сумма превышает 145 млрд сомов. В прошлом году за аналогичный период соотечественники перевели на $423 млн меньше. Такие данные приводит Нацбанк КР.
А вот доходы республиканского бюджета за этот же период немного скромнее – почти 108 млрд сомов, что на 37 млрд меньше, чем заработок трудовых мигрантов.
Тем более, что 66% бюджета составили налоговые доходы, а неналоговые – 15% (15,2 млрд сомов).
98% ($2 млрд 44 млн) всех переводов произведены мигрантами из России.
Из Кыргызстана денег переведено на сумму $363 млн, что на $71 млн больше, чем за январь-октябрь 2016 года.
knews.kg
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