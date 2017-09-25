Дастан Бекешев, депутат ЖК: «Впереди еще будет хороший рост с достижениями»

Фискальный комитет рассмотрел некоторые дополнения к вступлению в Таможенный союз.

Фискальный комитет рассмотрел некоторые дополнения к вступлению в Таможенный союз. Новый министр экономики Артем Новиков не мог говорить от стеснения, мучился над ответами. Участвуя в собрании комитета, депутат фракции СДПК Дастан Бекешев поддержал принесенные министром законы.

- Дастан Далабаевич, в комитете и общественности много споров о неправильности вступления в Таможенный союз. Кто прав?

- Куда бы мы делись, не вступив в Таможенный союз? Да, было правильно. В спорах по вопросам выходят разные слова. Нельзя же без двух сторон. Любой может озвучить свое мнение, не вредя репутации другого. Еще через 1-2 года сегодняшние противники полностью признают правильность вступления в Таможенный союз.

- Много слов ходит о министре экономики Артеме Новикове…

- Какой министр придет обученным? Все мы вначале стеснялись, а потом научились. Надо выше поднять министерский статус, давать ответы на неожиданные вопросы. В этом отношении Артем помаленьку учится. Он приходил два раза в Жогорку Кенеш, сейчас на комитет пришел в первый раз, отвечает на наши вопросы. Я знаком с Артемом много лет. Очень образованный, продвинутый, креативный джигит, способный отлично освоить свою работу. Он пополнит ряды министров, отвечающих конкретно, отчетливо на вопросы журналистов, давайте немного подождите?

- Значит, вы поддерживаете приход молодежи во все отрасли государства?

- Из-за поддержки я проголосовал «за» правительство Сапара Жумакадыровича. Впереди еще будет хороший рост с достижениями. Во все это внесут свой вклад молодые и поработают. Говорят же, придет время, посмотрим. Давайте подождем, не говоря уже сейчас, сможет или не сможет работать.

Источник: газета «De факто» №33 от 22.09.2017/стр.2