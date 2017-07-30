Крайне тяжело получить кредит в Кыргызско-русском фонде развития, что говорит Кулматов?

Для финансовой поддержки предпринимателей был создан специальный Кыргызско-русский фонд развития.

Он рассматривался как одна из хороших сторон нашего вступления в Таможенный союз. Но из указанного фонда кыргызские предприниматели не получали кредитов. Причина в сложных условиях, предприниматели не могут получить кредит, мучаются.

Председатель Ассоциации производителей Бакыт Дегенбаев подтвердил: если правительство освободит предпринимателей от НДС, то это будет очень большой помощью. По его словам, выделенных правительством средств хватает на выдачу только примерно 10 предприятиям. Эти средства делят и забирают предприятия олигархов, простым предпринимателям не достаются.

«Правительство делает много работ для улучшения экспорта. Но мы пока не увидели особой пользы. Ведь импорта много, а свою продукцию не можем продать. Другие страны очень сильно поддерживают своих производителей. Если бы у нас предпринимателей освободили от налога, сразу стало бы хорошей помощью»,- отметил он.

Общественность отмечает, что Фонд превратился в элитное бизнес-сообщество, работающее на узкий круг, работает только на состоятельных людей. Зачем был открыт этот Фонд? Когда Россия давала деньги, было сказано, что делается с целью адаптации Кыргызстана к рынку Евразийского экономического союза, но то, что так не произошло, раздражает предпринимателей. В адрес этого Фонда и до этого высказывался ряд недовольств. Большинство предпринимателей недовольно тем, что условия выдачи кредита простым предпринимателям очень сложны, неудобны для развития среднего и малого предпринимательства.

Кыргызско-русский фонд развития объявил свою новую стратегию. Согласно ей, помимо раздачи кредитов со счетов Фонда из выделенных российским правительством средств ставится цель привлечь другие инвестиции. Многие сомневаются в таком новшестве Фонда, в чей адрес высказан ряд критики.

Координатор Ассоциации молодых предпринимателей Руслан Акматбек говорит: Фонд больше работает как обычный банк, чем оказывает помощь предпринимателям. «Этот фонд работает как международный банк. Условия выдачи средств Фонда чрезвычайно тяжелы для развития среднего и малого предпринимательства. Сложный вопрос залога. Но в то же время оказалась недостаточной подготовка и предпринимателей. Не смогли воспользоваться Фондом. Их проекты не готовы, информации нет. Поэтому Фонду было бы лучше сначала разъяснить предпринимателям, взять в руки оказание им помощи»,- проинформировал он СМИ.

Эта инициатива под руководством Кубанычбека Кулматова вступила в работу 24 ноября 2014 года в соответствии с межправительственным соглашением двух стран. Фонд должен был служить поддержкой предпринимателям вступившего в ЕАЭС Кыргызстана, для развития его экономики. Был обещан первоначальный капитал в 1 млрд долларов, поздней начал работу всего с 350 млн долларов.

Представители Кыргызско-русского фонда развития обещают в нашем следующем номере дать ответы на множество вопросов, мучающих простых людей.

Самое интересное, в то время как вышеуказанных проблем нагромоздилось выше головы, руководитель Кыргызско-русского фонда Кубанычбек Кулматов ведет себя по привычке как балованный ребенок, создается ощущение, что пребывает в счастье. Сможет ли Кубанычбек мырза ответить на вопрос: «Зачем кыргызскому народу такое дело, имеющее название, но без содержания?».

Источник: газета «Азия news» №29 от 20.07.2017/стр.9, перевод: gezitter.org