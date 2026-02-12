Рынок виртуальных активов Кыргызстана в 2025 году превысил 2,7 трлн сомов

Рынок виртуальных активов в Кыргызской Республике по итогам 2025 года продемонстрировал значительный рост, следует из данных Госфиннадзора.

Согласно отчету Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономики КР, совокупный объем операций поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) достиг 2 трлн 735,1 млрд сомов.

В течение года на рынке было проведено более 2,1 млн транзакций, что указывает на высокую активность пользователей и устойчивый спрос на операции с виртуальными активами. Основная доля оборота традиционно пришлась на операторов обмена виртуальных активов, которые остаются ключевым сегментом рынка.

Отдельно в отчете отмечается деятельность криптобирж. В 2025 году их совокупный оборот составил 157,4 млрд сомов, а количество операций достигло 23 260 транзакций. Несмотря на меньшую долю по сравнению с обменниками, сегмент бирж демонстрирует поступательное развитие и формирование более сложной рыночной инфраструктуры.

Регулятор подчеркивает, что масштабы оборота виртуальных активов сопоставимы с отдельными сегментами традиционного финансового рынка. Это свидетельствует о переходе крипторынка из экспериментальной стадии в системный элемент финансовой экономики страны.

Tazabek