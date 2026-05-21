Камбаратинская ГЭС-1: На каком этапе находятся подготовительные работы?

Бишкек, "Саясат.kg". Этот крупный инфраструктурный проект имеет стратегическое значение как на национальном, так и на региональном уровне и оценивается как «проект века».

В рамках задачи Министерства энергетики Кыргызской Республики по обеспечению населения качественной и стабильной электроэнергией, укреплению энергетической безопасности и эффективному использованию гидроэнергетического потенциала страны последовательно реализуются запланированные мероприятия по проекту строительства Камбаратинская ГЭС-1 общей мощностью 1860 МВт.

Этот крупный инфраструктурный проект имеет стратегическое значение как на национальном, так и на региональном уровне и оценивается как «проект века».

В настоящее время активно ведутся подготовительные работы к строительству Камбаратинской ГЭС-1. К ним относятся прокладка линий электропередачи, строительство вахтового посёлка, моста, дорог и другие мероприятия.

По состоянию на текущий момент выполнены следующие основные работы:

• Бетонная автодорога от 318-го км трассы Бишкек–Ош до Прорези №2 (общей длиной 8,6 км) полностью завершена, объект находится на стадии приёмки;

• Бетонная автодорога от Прорези №2 до створа Камбаратинской ГЭС-1 (4,7 км): выполнено около 4 км (примерно 95%);

• Транспортный тоннель ТТ-2 (длина 126 м): буровые и бетонные работы завершены на 100%, объект проходит приёмку;

• Воздушная линия электропередачи 110 кВ и подстанция 110/6 кВ: проложено 11,5 км линии, установлено 25 опор, основные работы на подстанции завершены на 90%;

• Вахтовый посёлок на 100 человек (административный корпус, общежитие, столовая и вспомогательные объекты): строительство выполнено на 60–70%;

• Мост через реку Нарын на правый берег створа Камбаратинской ГЭС-1: завершено бетонирование 4 опор, идёт монтаж металлических конструкций пролётов (общая длина моста более 180 м, готовность 50–60%);

• Бетонная дорога эксплуатационного периода в транспортном тоннеле ТТ-2 (1387 м): полностью завершена, продолжаются внутренние конструктивные работы (общая готовность 55–60%).

Реализация проекта Камбаратинская ГЭС-1 вносит значительный вклад в укрепление энергетической безопасности Кыргызской Республики, надёжное обеспечение населения электроэнергией, а так