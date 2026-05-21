Алмамбет Шыкмаматов: Решения были приняты на основе диалога с предпринимательским сообществом

Председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов на заседании коллегии по итогам работы ведомства за 2025 год отметил ключевые изменения в налогообложении рынков и торговых центров.

В рамках реформ возвращена патентная система, освобождены субъекты от обязательного применения контрольно-кассовой машины, повышен порог годовой выручки до 50 млн сомов, введены пониженные налоговые ставки для ювелирной отрасли.

«Все эти решения были приняты не в кабинетной логике, а на основе диалога с предпринимательским сообществом», – подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.

Он также отметил, пилотный проект на рынках «Дордой», «Кара-Суу» и «Мадина», где администрации рынков выступают налоговыми агентами, показал, что сокращение прямого контакта и человеческого фактора резко снижает риски злоупотреблений и повышает налоговую дисциплину.