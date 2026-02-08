Коллегия ГНС: Подведены итоги работы за 2025 год

Участникам коллегии была представлена новая информационная система налогового анализа «Салык Күзөт»

6 февраля в Государственной налоговой службе Кыргызской Республики состоялось заседание коллегии, посвященное итогам деятельности ведомства за 2025 год.

В мероприятии приняли участие Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель ГНС Алмамбет Шыкмаматов, члены коллегии, руководители структурных подразделений центрального аппарата, а также начальники территориальных налоговых органов.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности ГНС за прошедший год и обсуждены актуальные вопросы по улучшению налогового администрирования.

В частности, рассмотрены результаты работы по сбору налогов и страховых взносов, поступления акцизного налога от производимой алкогольной продукции, а также меры по пресечению нелегального оборота подакцизной продукции.

Также участникам коллегии была представлена новая информационная система налогового анализа «Салык Күзөт», направленная на совершенствование налогового администрирования, создание прозрачной экономики, а также снижение налоговых рисков и влияния человеческого фактора.

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев в своей речи на собрании положительно оценил работу ГНС за прошлый год, отметив успешное обеспечение устойчивого исполнения плановых показателей, проведение налоговых реформ и внедрение новых цифровых сервисов, направленных на автоматизацию процессов, снижение административных барьеров и повышение доступности налоговых услуг.

Он отметил, что перевыполнение плановых показателей по сбору налогов в 2025 году свидетельствует об улучшении налогового администрирования и выводе бизнеса из тени. С помощью внедрения цифровых решений необходимо продолжить работу в этом направлении.

В своем выступлении председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов рассказал об итогах работы за 2025 год, в том числе об увеличении поступлений по налогам и страховым взносам, ключевых реформах в налоговой системе и мерах по поддержке бизнеса, а также обозначил планы на 2026 год.

По его словам, прошлый год стал для ГНС рубежным этапом перехода к новой модели налоговой политики и переосмыслению роли государства в экономике. Была осуществлена трансформация от фискального администрирования, основанного на давлении и ручном контроле, к системе, построенной на сервисе, цифровизации, доверии и экономической целесообразности.

Он отметил, что по итогам 2025 года поступления по налогам и платежам составили 308,4 млрд сомов, что превысило утверждённые плановые показатели на 40,1 млрд сомов. По сравнению с 2024 годом темп роста составил 135,1 процента, а абсолютный прирост — 80,2 млрд сомов.

«В целом за отчётный год собрано налогов и страховых взносов на сумму 391,8 млрд сомов при уточнённом прогнозе 383,6 млрд сомов, что соответствует 102,1 процента исполнения плана. Рост поступлений по сравнению с предыдущим годом составил почти 90 млрд сомов, или 129,6 процента. При этом налоговые доходы увеличились на 80,2 млрд сомов, страховые взносы — на 9,3 млрд сомов», – сказал А.Шыкмаматов.

Глава ГНС подчеркнул, что такой значительный рост доходов бюджета был достигнут без повышения налоговых ставок. Это является сознательной позицией государства. Более того, в 2025 году была реализована масштабная политика по снижению налоговой нагрузки и расширению налоговых льгот для приоритетных отраслей экономики.

Также Алмамбет Шыкмаматов отметил, что ключевым результатом реформ 2025 года стала трансформация налогового администрирования: отказ от избыточных проверок и давления на бизнес, упрощение отчётности, отмена ряда контрольных мер. Особый акцент был сделан на цифровизацию и реформу налогообложения, что позволило снизить коррупционные риски, сократить теневой оборот и повысить налоговую дисциплину. Эти изменения обеспечили синхронный рост экономики и налоговых поступлений, подтвердив эффективность выбранного курса.

Завершая выступление, председатель ГНС обозначил приоритетные направления на 2026 год: повышение компетенций кадров, переход к риск-ориентированной аналитике при администрировании налогов, развитие сервисной модели, увеличение эффективности взыскания налоговой задолженности и модернизацию цифровых сервисов. Стратегической целью является закрепление реформ и формирование открытой, технологичной и профессиональной налоговой службы нового типа.