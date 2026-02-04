Новые проекты и основные работы Какие работы выполнит ОАО «Электрические станции» в 2026 году?

В настоящее время ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 планируется начать в весенний период.

Министерство энергетики Кыргызской Республики реализует ряд проектов, направленных на повышение эффективности и надёжности гидроэлектростанций страны. В рамках этих инициатив ОАО «Электрические станции» в 2026 году готовится к выполнению запланированных работ на ряде важных энергетических объектов.

В настоящее время ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 планируется начать в весенний период. Данный этап осуществляется в рамках программ министерства и направлен на поэтапное развитие генерирующих мощностей станции.

Также в весенние месяцы ожидается начало реконструкции двух гидроагрегатов на Уч-Курганской ГЭС. Согласно плану, работы по гидроагрегату № 2 начнутся в феврале, а по гидроагрегату № 1 — с 1 марта. Реконструкция будет проводиться параллельно, что обеспечит комплексное обновление оборудования станции и эффективную координацию всех работ.

Наряду с этим на Камбаратинской ГЭС-1 продолжаются строительные и инфраструктурные работы. В частности, в административно-бытовом комплексе ведутся отделочные работы. В строящемся общежитии выполняются инженерно-коммуникационные работы, включая прокладку канализации и водопроводных сетей, а также монтаж внутренних перегородок.

Кроме того, на Курп-Сайской ГЭС в части ОРУ–220 кВ начаты работы по замене двух автотрансформаторов (АТ-1 и АТ-2) с целью увеличения мощности станции. Поставка первого автотрансформатора запланирована на январь 2026 года, второго — на март 2026 года. Монтажные работы начнутся 1 апреля 2026 года и будут завершены к осеннему периоду. Реализация данного проекта позволит существенно расширить эксплуатационные возможности Курп-Сайской ГЭС.

Помимо этого, для сотрудников ОАО «Электрические станции» построено и введено в эксплуатацию новое административное здание, соответствующее современным стандартам. В новом здании созданы все необходимые условия для эффективной работы персонала. В связи с этим в 2026 году планируется поэтапное проведение ремонтных работ в административных зданиях филиалов ОАО «Электрические станции».

Все указанные мероприятия реализуются при координации Министерства энергетики Кыргызской Республики и направлены на устойчивое развитие гидроэнергетики, а также на повышение надёжности энергетической системы страны.