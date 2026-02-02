Кабинет Министров утвердил Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории страны

Бишкек, "Саясат.kg". Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.
Кабинет Министров Кыргызской Республики своим постановлением утвердил Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.
Целью Положения является определение и установление требований к организации деятельности ломбардов, и данный документ распространяется на деятельность всех юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление ломбардной деятельности на территории страны.
Субъекты ломбардной деятельности в шестимесячный срок должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного Положения.
Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке: