Кабинет Министров утвердил Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории страны

Кабинет Министров Кыргызской Республики своим постановлением утвердил Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Целью Положения является определение и установление требований к организации деятельности ломбардов, и данный документ распространяется на деятельность всех юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление ломбардной деятельности на территории страны.

Субъекты ломбардной деятельности в шестимесячный срок должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями данного Положения.

Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня его официального опубликования.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке:

https://www.gov.kg/ky/npa/s/4766