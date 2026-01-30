ГНС и КРСУ подписали Дорожную карту о сотрудничестве

Бишкек, "Саясат.kg". Подписание данного документа стало важным шагом в укреплении партнерства между ГНС и КРСУ
Сегодня, 30 января, председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов принял участие во втором заседании Попечительского совета Кыргызско-Российского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.
В рамках мероприятия глава Налоговой службы в целях создания условий для развития долгосрочного и устойчивого сотрудничества между ГНС и КРСУ подписал Дорожную карту на 2025–2028 годы по реализации совместных мероприятий.
Данный документ направлен на развитие кадрового потенциала, организацию практической подготовки студентов, повышение профессиональной квалификации работников налоговой службы, а также расширение взаимодействия в сфере научных и образовательных проектов.
Реализация Дорожной карты позволит:
• выстроить системное взаимодействие между налоговыми органами и высшим учебным заведением;
• обеспечить подготовку квалифицированных специалистов с учетом практических потребностей налоговой службы;
• расширить возможности прохождения практики и стажировок для студентов;
• повысить уровень профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников ГНС;
• развивать совместные научно-исследовательские и образовательные инициативы.
Подписание данного документа стало важным шагом в укреплении партнерства между ГНС и КРСУ, ориентированного на формирование современного, профессионального и устойчивого кадрового ресурса.