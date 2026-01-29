В 2026 году на Уч-Курганской ГЭС запланирована параллельная реконструкция двух гидроагрегатов

Бишкек, "Саясат.kg". Все работы будут осуществляться в соответствии с утверждённым графиком, с соблюдением технических требований и норм промышленной безопасности.

Во исполнение поручения Министерства энергетики Кыргызской Республики, направленного на увеличение установленной мощности гидроэлектростанций, продолжается реализация проекта модернизации Уч-Курганской гидроэлектростанции.

В рамках Пакета-2 работы выполняются генеральным подрядчиком — компанией CNEEC (China National Electric Engineering Co. Ltd., Китайская Народная Республика).

В 2026 году на Уч-Курганской ГЭС планируется проведение параллельной реконструкции двух гидроагрегатов — №2 и №1, что позволит сократить сроки модернизации и повысить эффективность реализации проекта.

Подготовительные и инженерно-технические работы по обоим гидроагрегатам уже начаты. Реконструкцию гидроагрегата №2 планируется начать 1 февраля 2026 года, гидроагрегата №1 — 1 марта 2026 года.

В настоящее время по гидроагрегату №2 выполняются работы по сварке стержней статора, а также по сборке спиц ротора с проведением дефектоскопического контроля. Параллельно ведётся проектно-техническая подготовка по гидроагрегату №1.

Параллельная реконструкция гидроагрегатов обеспечит поэтапный рост установленной мощности станции.

Так, по итогам 2025 года в результате реконструкции мощность Уч-Курганской ГЭС была увеличена на 18 МВт, а по итогам 2026 года суммарный прирост установленной мощности составит 36 МВт.

Реализация проекта модернизации Уч-Курганской ГЭС направлена на повышение надёжности и эффективности гидроэнергетического оборудования, а также на обеспечение устойчивой и долгосрочной эксплуатации станции.